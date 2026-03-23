Genzano di Lucania ospita il primo incontro operativo per il cluster trans-mediterraneo sul turismo rurale

Rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese e avviare un percorso condiviso con stakeholder pubblici e privati per trasformare le aree rurali in spazi attrattivi, capaci di creare valore economico, sociale e culturale, attraverso il primo cluster trans-mediterraneo dedicato alla promozione del turismo rurale: è questo uno degli obiettivi dell’incontro in programma a Genzano di Lucania il 25 marzo nella sede del GAL LUCUS, in Via Fani 4, alle 9.30, nell’ambito del progetto CLUSTERATLAS4MED, finanziato dal programma europeo Interreg NEXT MED e sostenuto strategicamente dalla Regione Basilicata, con durata triennale e un budget di circa 1,8 milioni di euro.

L’incontro di Genzano è promosso da EXO – Organismo di Ricerca con il supporto del GAL LUCUS – Esperienze Rurali Srl. EXO illustrerà il progetto CLUSTERATLAS4MED, i suoi obiettivi e le opportunità che offre a quanti, istituzioni e privati, credano nella possibilità di uno sviluppo turistico sostenibile per i territori, ponendo la Basilicata al centro di una rete euro-mediterranea che coinvolge, oltre all’Italia, Malta, Spagna, Grecia, Egitto, Tunisia e Turchia.

Il momento di confronto di Genzano sarà utile a mappare esigenze, criticità e opportunità legate allo sviluppo del turismo rurale sostenibile e all’utilizzo degli strumenti digitali e segnerà anche il lancio operativo dei Rural Living Labs, spazi di collaborazione e co-creazione dedicati ad amministrazioni, operatori turistici, associazioni e imprese, all’interno dei quali verranno pensati e sperimentati gli strumenti ed i servizi utili a rafforzare l’offerta turistica e valorizzare le risorse locali.

L’incontro – il primo di un ciclo previsto dal progetto – rappresenta quindi un primo passo operativo verso la costruzione del meta-cluster mediterraneo, con il coinvolgimento attivo delle comunità locali e delle imprese, protagoniste del cambiamento.