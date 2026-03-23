Concertone del Primo Maggio, al via la marcia di avvicinamento: selezionati 120 artisti emergenti

Entra nel vivo la marcia di avvicinamento al Concerto del Primo Maggio, con una nuova tappa dedicata agli artisti emergenti. Dopo oltre 1700 candidature, la direzione artistica ha selezionato 120 progetti che accedono alla fase successiva di 1MNEXT2026, il contest ideato e prodotto da iCompany.

L’iniziativa, legata allo storico evento promosso da CGIL, CISL e UIL, rappresenta uno dei principali trampolini di lancio per i nuovi talenti della musica italiana.

Da oggi e fino al 6 aprile, il pubblico potrà votare online i propri artisti preferiti. I voti raccolti contribuiranno a determinare almeno dieci finalisti, che si esibiranno dal vivo durante la finale prevista nel mese di aprile a Roma.

Il sistema di selezione prevede una valutazione mista: il voto del pubblico online peserà per il 25%, mentre il restante 75% sarà affidato a una giuria di qualità presieduta da Massimo Bonelli, direttore artistico del Concertone. Con lui, in giuria, Marta Venturini, Lucia Stacchiotti, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli. Il sistema di voto è progettato per garantire la regolarità delle preferenze, escludendo eventuali votazioni fraudolente.

Sarà poi esclusivamente la giuria di qualità a scegliere i tre vincitori finali, che saliranno sul palco del Concertone in Piazza San Giovanni in Laterano, uno dei luoghi simbolo della musica dal vivo in Italia.

Il vincitore assoluto sarà proclamato direttamente durante l’evento del Primo Maggio, proseguendo una tradizione che negli anni ha visto emergere numerosi nuovi talenti. Nell’ultima edizione si è imposta Dinìche con il brano “Fuochi ammare”.

Tra i vincitori delle passate edizioni figurano anche La Rua, La Municipàl, Nervi, Mille, Still Charles e Giglio, a conferma del ruolo centrale del contest nella scoperta di nuove voci della scena musicale contemporanea.