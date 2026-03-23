Carabinieri di Potenza rafforzano gli interventi contro la violenza domestica: due arresti in provincia

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza ha intensificato le azioni di contrasto alla violenza di genere, con due arresti effettuati in diverse zone della provincia grazie all’applicazione del “Codice Rosso”.

Nella Val d’Agri, i militari della Stazione di Montemurro hanno fermato un giovane in flagranza per aggressione e lesioni ai danni di un familiare.

L’intervento è stato richiesto tramite una chiamata al 112, dopo la segnalazione di un’aggressione fisica ai danni di una donna, poi trasportata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Villa d’Agri. La vittima ha riportato un trauma facciale, giudicato guaribile in pochi giorni. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel Vulture-Melfese, invece, i Carabinieri della Compagnia di Melfi hanno arrestato un uomo accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex convivente.

La vicenda ha avuto inizio da una segnalazione al 112: l’uomo aveva forzato il cancello dell’abitazione della donna e tentato di entrare con un pretesto, allontanandosi però prima dell’arrivo dei militari. Le ricerche successive hanno permesso di rintracciarlo a Melfi il giorno seguente, trovandolo in possesso di un coltello proibito, poi sequestrato.

Le indagini hanno confermato reiterati comportamenti persecutori nei confronti della vittima. L’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Melfi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato entrambi gli arresti, applicando misure cautelari: per il primo soggetto divieto di avvicinamento alla vittima, per il secondo la custodia cautelare in carcere.

I Carabinieri ricordano che chiunque subisca violenze o minacce può contattare il 112 o rivolgersi direttamente alle stazioni locali, dove troverà supporto e tutela da ogni forma di violenza.