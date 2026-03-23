Accessibilità digitale: non è una norma, è dignità. E lo Stato non può più permettersi di fallire

Roma, 23 marzo – Continuiamo a commettere lo stesso errore: trattare l’accessibilità digitale come un requisito tecnico. Non lo è. È un diritto fondamentale. Prima ancora, è una questione di dignità.

Per migliaia di persone con malattie degenerative, per chi perde progressivamente la vista o la capacità motoria, il digitale non è una comodità: è l’unico ponte con il mondo. Ogni sito internet inaccessibile, ogni servizio progettato senza attenzione, non è un difetto tecnico.

È una porta sbattuta in faccia. In questo scenario, le nuove linee guida sull’accessibilità pubblicate da AGID lo scorso 4 marzo segnano un passaggio importante. Ribadiscono principi chiave — percepibilità, operabilità, comprensibilità, robustezza — e finalmente offrono un riferimento chiaro. Ma guai a ridurle all’ennesimo adempimento burocratico.

Il punto vero è un altro: AGID prova a cambiare ruolo. Non più solo controllore, ma guida. Non più arbitro distante, ma attore centrale capace di accompagnare amministrazioni e imprese verso una reale inclusione. Se questo cambio di paradigma verrà portato fino in fondo, l’accessibilità potrà smettere di essere una formalità e diventare una responsabilità concreta. Ma non basta.

Le linee guida, da sole, non cambiano la realtà. Senza una presa di coscienza collettiva, resteranno carta ben scritta e poco applicata.

Un banco di prova decisivo è la piattaforma di segnalazione messa a disposizione da AGID, obbligatoria dal 2025 per enti pubblici e aziende. Uno strumento potente, eppure ancora sottoutilizzato. Ed è proprio lì che si gioca una partita cruciale: trasformare l’esperienza diretta degli utenti in motore di cambiamento. Perché chi vive ogni giorno una disabilità — soprattutto quando è progressiva — sa esattamente dove il sistema fallisce.

La domanda, allora, è semplice e scomoda: vogliamo davvero un Paese digitale inclusivo, o ci basta dirlo?

L’accessibilità non si misura con le autocertificazioni né con i documenti pubblicati online. Si misura nella vita reale: nella possibilità, per una persona fragile, di accedere a un servizio in autonomia, senza ostacoli, senza sentirsi esclusa. Se AGID saprà consolidare questo nuovo ruolo, potrà diventare il motore di una trasformazione che è prima culturale che tecnologica.

Ma serve un’assunzione di responsabilità diffusa. Istituzioni, imprese, sviluppatori: nessuno è escluso. Perché l’accessibilità non è una concessione. È un diritto.

E ignorarlo, oggi, significa lasciare indietro chi non può più permettersi di aspettare.