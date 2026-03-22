Vietri di Potenza in lutto per Luca Sannino: oggi l’ultimo saluto al giovane carabiniere

VIETRI DI POTENZA – La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a Luca Sannino, il giovane carabiniere scomparso prematuramente dopo aver lottato contro una grave malattia. Oggi, in occasione dei funerali, è stato proclamato il lutto cittadino.

Sono ore di profonda commozione e sgomento a Vietri di Potenza per la morte del 27enne, avvenuta nella notte tra venerdì e ieri. Ricoverato presso l’Ospedale Civile di Pescara per affrontare le cure necessarie, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente negli ultimi giorni, fino al tragico epilogo.

La notizia ha iniziato a diffondersi nella notte, lasciando senza parole l’intera comunità. Luca Sannino non era soltanto un militare dell’Arma, ma un giovane profondamente legato al proprio paese, attivo nel sociale e sempre presente nelle iniziative locali, in particolare nella rappresentazione della Passione di Cristo, alla quale avrebbe voluto partecipare anche quest’anno nonostante la malattia. Proprio a lui, il sindaco Christian Giordano ha annunciato di voler dedicare la manifestazione.

Nelle ore successive alla notizia, diversi cittadini vietresi si sono recati a Pescara per stringersi attorno ai familiari. Anche il primo cittadino ha raggiunto l’ospedale abruzzese, portando il cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità e proclamando il lutto cittadino per la giornata odierna. In segno di rispetto, bandiere a mezz’asta, saracinesche abbassate durante le esequie e sospensione di eventi pubblici e sportivi.

“È un dolore che toglie il fiato e colpisce ancora una volta la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Giordano, ricordando Luca come “un bravo ragazzo, umile, rispettoso, sempre disponibile e amato da tutti”. Il primo cittadino ha sottolineato anche il suo impegno costante nella vita sociale del paese, definendolo “l’anima di ogni iniziativa”, e annunciando la proposta di dedicare alla sua memoria la Via Crucis vivente.

Il ricordo si intreccia con il senso di appartenenza che Luca ha saputo trasmettere: “In momenti come questi – ha aggiunto il sindaco – la comunità deve stringersi in un unico abbraccio, restando unita accanto alla famiglia e custodendo il suo esempio di altruismo e dedizione”.

Luca prestava servizio presso la Caserma dei Carabinieri di Qualiano, in provincia di Napoli, città alla quale era particolarmente legato. Anche il sindaco della cittadina campana, Raffaele De Leonardis, sarà presente alle esequie.

Il rientro della salma è previsto nella tarda mattinata: partirà alle ore 10 dall’ospedale di Pescara per giungere a Vietri di Potenza intorno alle 14:30, presso la statua di San Pio. Da lì muoverà il corteo funebre verso la Chiesa Madre, dove alle 15 si terrà la Santa Messa officiata da don Salvatore Dattero. I colleghi dell’Arma porteranno il feretro a spalla. Successivamente, la sepoltura nel cimitero cittadino.

Attese numerose autorità civili e rappresentanti dell’Arma a livello interregionale e nazionale, mentre sui social e nella vita quotidiana sono migliaia i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai genitori Gennaro e Rosa, ai fratelli Livio e Valerio e alla fidanzata Anna, che gli sono rimasti accanto fino alla fine.