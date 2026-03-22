Una settimana di prime visioni: la Basilicata protagonista tra cinema e tv

Al via per la Lucana Film Commission una settimana densa di prime visioni e programmazione in tv ed al cinema, iniziando dall’anteprima assoluta del film “Don Chisciotte” con Alessio Boni, in concorso al BiFest ed oggi in sala al Cinema Galleria di Bari.

Girato fra i Calanchi lucani e sostenuto da Lucana Film Commission ( oltre che da Calabria Film Commission), il film sarà proiettato a Melfi ( cineteatro Ruggieri appena riaperto) martedì 24 marzo, a Potenza ( cineteatro Don Bosco) e a Matera ( Cinema Piccolo) alla presenza di Alessio Boni, dell’attrice lucana Gabriella Bagnasco e del regista Fabio Segatori.

Si prosegue sempre questa sera con la messa in onda della terza puntata della serie “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” ambientato nel Parco Archeologico e Complesso dell’Incompiuta di Venosa.

Da lunedì 23 e fino a giovedì 26 ci sarà poi un tour in sette sale cinematografiche lucane del film “Il bene comune” di e con Rocco Papaleo che sarà presente insieme all’attore Andrea Fuorto .

Sempre lunedì 23 verrà proiettato per la prima volta in sala il documentario “ Devozioni”, il primo dei due i vincitori del bando LUCANA DOC della Lucana Film Commission, emanato nel 2024 grazie ad un fondo speciale concesso da Regione Basilicata.

Ogni proiezione in sala sarà accompagnata dalla presenza della Presidente della Lucana Film Commission, Margherita Gina Romaniello che afferma: “ Film, documentari e serie tv che vedremo a partire da oggi raccontano con linguaggi simili la ricchezza e la bellezza della Basilicata.

Ricordiamo che il cinema come la tv amplificano la narrazione di un territorio e gli permettono di dialogare in maniera universale a tutto il mondo con la forza delle immagini e delle emozioni capaci di suscitare”.