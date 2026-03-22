Moda e identità in scena: a Trieste una mostra racconta lo stile delle icone contemporanee

Un abito dalla struttura scolpita, impreziosito da balze leggere e da una linea sinuosa e femminile, diventa il punto di partenza per raccontare un’estetica che unisce eleganza e carattere.

Il capo richiama uno dei tratti distintivi dello stile di Jean Paul Gaultier, dove si fondono suggestioni del cabaret parigino ottocentesco e l’energia anticonformista della scena punk londinese.

Indossato da Nicole Kidman ai Grammy Awards del 2011, lo stesso abito torna oggi sotto i riflettori nella mostra “Exposure – Quando il mondo ti guarda, da Harry Styles a Lady Gaga”, inaugurata a Trieste presso ITS Arcademy, primo museo italiano dedicato alla moda contemporanea. Il progetto espositivo è curato dallo stylist belga Tom Eerebout e mette in luce il dialogo tra moda, celebrità e costruzione dell’immagine pubblica.

Attraverso una selezione di capi e accessori indossati da star internazionali, l’esposizione racconta linguaggi stilistici diversi e il contributo di numerosi designer e maison che hanno influenzato l’estetica contemporanea.

In mostra compaiono outfit scelti da artisti come Beyoncé, Madonna, Björk, Gwyneth Paltrow, Damiano David, Kylie Jenner, Jenna Ortega e Chappell Roan, offrendo uno spaccato del panorama creativo attuale.

Il percorso espositivo esplora il modo in cui nasce e si costruisce l’immagine delle icone moderne, evidenziando il ruolo centrale della moda come strumento di espressione identitaria e di narrazione culturale. Dallo styling alla rappresentazione scenica, fino al momento in cui un look entra nell’immaginario collettivo, il visitatore viene guidato dietro le quinte del processo creativo.

Tra i pezzi esposti figurano un top in pizzo nero trasparente indossato da Damiano David durante un festival in Polonia, un abito scelto da Beyoncé per un celebre videoclip girato al Louvre e una tuta dal design grafico e slanciato indossata da Harry Styles. Non mancano accessori iconici, come l’ombrello a forma di conchiglia reso celebre da Lady Gaga.

Al centro del racconto emerge la figura dello stylist, professionista capace di tradurre visioni e personalità in immagini potenti. Come spiegano gli organizzatori, dietro ogni apparizione pubblica si cela un lavoro complesso fatto di intuizione, sensibilità e costruzione narrativa.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 26 marzo fino al 3 gennaio 2027, offrendo un viaggio immersivo nel mondo della moda e nel suo legame con la cultura pop contemporanea.