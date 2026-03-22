Esplosione nella periferia di Roma: edificio distrutto, diversi feriti

Una violenta deflagrazione ha provocato il crollo di un edificio residenziale nella zona di Ponte Galeria, alla periferia di Roma. L’incidente si è verificato in via Tavagnasco, nell’area di Piana del Sole, dove la situazione ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi.

Secondo le prime informazioni, si contano almeno due persone in condizioni critiche, mentre circa settanta residenti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni e a riversarsi in strada per sicurezza.

All’origine dell’accaduto ci sarebbe lo scoppio di una bombola di gas GPL, come riferito dai vigili del fuoco. L’esplosione ha interessato non solo l’edificio crollato, ma anche altre due abitazioni vicine, causando gravi danni strutturali: le pareti sono state completamente distrutte e i detriti hanno colpito diverse auto parcheggiate nelle vicinanze.

Le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta tra le macerie, riuscendo a estrarre due persone, poi affidate alle cure del personale sanitario. Le operazioni proseguono per verificare la presenza di eventuali altri dispersi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine, impegnati nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area.