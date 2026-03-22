CRONACA

Delitto di Garlasco, nuovi elementi: la vittima avrebbe tentato di opporsi all’aggressore

Foto di redazione redazione22/03/2026

Emergono nuovi particolari sul caso dell’uccisione di Chiara Poggi, la giovane di 26 anni trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di via Pascoli a Garlasco.

Secondo recenti analisi medico-legali, la ragazza avrebbe cercato di difendersi durante l’aggressione, opponendo resistenza a chi l’ha colpita.

Le informazioni arrivano da una relazione tecnica redatta dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo e depositata presso la Procura di Pavia.

Dalla consulenza emergerebbero segni compatibili con una violenta colluttazione: sul corpo sarebbero stati rilevati ematomi, escoriazioni e altre lesioni localizzate soprattutto sugli arti, elementi che suggeriscono un tentativo di protezione e reazione da parte della vittima.

Secondo quanto riportato, l’aggressione non sarebbe avvenuta in un unico momento, ma si sarebbe sviluppata in più fasi all’interno dell’abitazione, tra il piano terra e la zona delle scale.

L’assalitore, sempre stando alle ricostruzioni, si sarebbe fermato prima di infierire nuovamente, forse utilizzando un oggetto contundente.

Questi dettagli potrebbero contribuire a chiarire anche la presenza di tracce biologiche rinvenute sotto le unghie della giovane, uno degli elementi al centro delle indagini.

Una di queste tracce è stata associata, secondo l’accusa, ad Andrea Sempio, mentre per l’omicidio è stato condannato in via definitiva a 16 anni l’ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi.

Il caso continua a suscitare attenzione, con nuovi approfondimenti che potrebbero offrire ulteriori spunti per comprendere quanto accaduto in quella tragica giornata.

Foto di redazione redazione22/03/2026
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