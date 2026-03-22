Dalla Basilicata al Grande Fratello Vip: la storia intensa di GionnyScandal

Dalle difficoltà personali fino alla ribalta televisiva: Gionata Ruggieri, conosciuto artisticamente come GionnyScandal e originario di Senise, è tra i protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 martedì 17 marzo.

Prima di entrare nella celebre casa, l’artista ha scelto di raccontare il suo percorso personale in un’intervista a Silvia Toffanin.

Il rapper e produttore ha condiviso una storia segnata da eventi dolorosi fin dall’infanzia.

Rimasto orfano in tenera età, ha perso il padre a soli cinque anni e la madre qualche anno dopo, a causa di un malore improvviso. Da quel momento è stato cresciuto dalla nonna Adriana, figura fondamentale nella sua vita.

Dopo la scomparsa della nonna, per lui è iniziato un periodo particolarmente difficile, caratterizzato da solitudine, problemi economici e una profonda depressione.

L’artista ha raccontato di aver vissuto uno dei momenti più bui quando, sopraffatto dal dolore, ha compiuto un gesto estremo tentando di togliersi la vita.

A salvarlo è stato l’intervento tempestivo di un amico, allertato da un messaggio pubblicato sui social poco prima.

Nel suo racconto emerge anche un capitolo sorprendente della sua vita: la scoperta di essere stato adottato.

Per anni aveva creduto di essere stato abbandonato, ma nel 2023, grazie alla trasmissione Le Iene, ha avuto la possibilità di incontrare i suoi genitori biologici, Antonio e Rita.

In quell’occasione ha scoperto che la decisione dell’adozione era stata presa dal tribunale, ritenendo la famiglia d’origine non in grado di occuparsi di lui.

Un incontro carico di emozioni, che però non ha avuto il seguito sperato, portando l’artista a chiudere definitivamente quel capitolo della sua vita.

Oggi, dopo oltre dieci anni di carriera musicale e una nuova stabilità personale, GionnyScandal si prepara a mettersi in gioco davanti al grande pubblico.

L’ingresso nella casa più osservata d’Italia rappresenta per lui una nuova opportunità per raccontarsi e farsi conoscere ancora di più, portando con sé una storia di fragilità, rinascita e determinazione.