Terremoto alle Isole Eolie: doppia scossa nella notte, paura tra la popolazione

Una nuova scossa di terremoto ha interessato nella notte l’area delle Isole Eolie, rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’evento ha raggiunto una magnitudo di 4.3 ed è stato registrato alle 2:49.

Il fenomeno si è sviluppato a circa 11 chilometri di profondità, con epicentro individuato nelle vicinanze di Alicudi. Il tremore è stato chiaramente percepito dagli abitanti, provocando preoccupazione soprattutto nei centri affacciati sul mare.

Le vibrazioni sono arrivate anche fino a Palermo e in numerose zone della provincia di Messina, oltre che in diversi comuni dell’area palermitana e nella provincia di Reggio Calabria.

Nelle ore precedenti, sempre nello stesso tratto di mare, era già stato registrato un episodio più forte, con magnitudo 4.6, segnale di una sequenza sismica in atto.

Al momento non risultano conseguenze per la popolazione né danni a edifici, ma l’accaduto richiama l’attenzione sull’elevata attività geologica che caratterizza questa porzione del Mediterraneo e sull’importanza dei sistemi di sorveglianza.