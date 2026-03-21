Pittella: Matera come ponte di dialogo nel Mediterraneo

“Matera e la Basilicata tornano oggi al centro dello scenario internazionale, con una storia che precede qualsiasi riconoscimento”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.

“Il Mediterraneo – prosegue Pittella – è parte costitutiva dell’identità di questo Paese e di questa regione. Un bacino attraversato da tensioni profonde, da conflitti che non si chiudono, da migrazioni che interpellano le coscienze. La cultura resta uno degli spazi in cui il dialogo può ancora avanzare dove altri strumenti si sono fermati.”

“Matera – sottolinea il Presidente del Consiglio – ha le condizioni ideali per svolgere questo ruolo con credibilità. Lo ha già dimostrato nel 2019, quando il riconoscimento di Capitale Europea della Cultura ha prodotto risultati concreti per il territorio e per la sua proiezione internazionale.

Non in virtù di un titolo formale, dunque, ma per quello che è, una città crocevia che ha nel proprio tessuto storico e sociale la capacità di fare coesistere culture e tradizioni diverse. È una risorsa concreta, che la Basilicata mette a disposizione della comunità internazionale.”

“L’Italia – conclude Pittella – ha nel Mediterraneo una posizione che si traduce naturalmente in responsabilità. È il senso più profondo di ciò che Matera e la Basilicata inaugurano oggi”.