Notte di sangue sulle strade: tre giovani vittime tra Milano e Roma

Ore drammatiche sulle strade italiane, dove due distinti episodi hanno causato la morte di tre ragazzi nel giro di poche ore tra Milano e Roma.

Il primo incidente si è verificato nel capoluogo lombardo poco dopo le 4. All’altezza dell’incrocio tra viale Campania e corso XXI Marzo, un violento impatto ha coinvolto un’auto adibita a taxi e una motocicletta, una Kawasaki Ninja 650. A bordo della due ruote viaggiavano due giovani: Mithum Sandeepa Perer Kuranage, 23 anni, residente a Capannori, in provincia di Lucca, ed Elisa Teodora Tranca Dranca, 20 anni, originaria di Milano. Per entrambi non c’è stato nulla da fare.

L’urto è stato particolarmente violento. Il tassista, un uomo di 61 anni, ha riportato ferite lievi. In base ai primi accertamenti effettuati dagli agenti della polizia locale, intervenuti insieme ai soccorritori e ai vigili del fuoco, il motociclista avrebbe oltrepassato l’incrocio non rispettando il semaforo rosso, finendo contro il taxi, che si è capovolto dopo l’impatto.

Secondo quanto ricostruito, la moto procedeva lungo viale Campania in direzione Corvetto, mentre il taxi stava percorrendo corso XXI Marzo verso la zona esterna della città. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dei veicoli e dei caschi; resta possibile anche l’esecuzione degli esami autoptici sui corpi delle vittime.

Alcune ore prima, attorno alle 2, un altro episodio mortale aveva già colpito la Capitale. Un ragazzo di 17 anni è deceduto a seguito di uno scontro tra la microcar che stava guidando e un’altra vettura lungo via Cristoforo Colombo, a Roma.

Nel sinistro sono rimasti feriti il passeggero del giovane e il conducente dell’altra auto, un uomo di 53 anni, sottoposto ai controlli per accertare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue. I mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro dagli agenti del IX Gruppo Eur, impegnati nelle indagini per chiarire con precisione la dinamica.

Due tragedie ravvicinate che riportano al centro il tema della sicurezza sulle strade, evidenziando ancora una volta quanto alto sia il rischio, soprattutto per i più giovani.