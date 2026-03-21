Incidente sulla SS 99 a Matera: coinvolte tre persone

Questa mattina, intorno alle 08:45, la squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera è intervenuta per un incidente stradale verificatosi sulla Strada Statale 99, al km 13+900.

Lo scontro ha interessato due automobili: una Fiat Panda e una Smart.

A bordo della Fiat Panda viaggiavano due donne di circa 60 anni, entrambe residenti a Gravina in Puglia (Bari). La Smart era guidata da una giovane di 23 anni, originaria di Acquaviva delle Fonti (BA). Tutti e tre i coinvolti hanno ricevuto immediata assistenza dai sanitari del 118 presenti sul posto.

Oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area circostante, sono intervenuti la Polizia Stradale, la Polizia Locale e il personale dell’ANAS.

Per permettere le operazioni di soccorso e la pulizia della carreggiata, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. La situazione è ora sotto controllo e si lavora al ripristino della normale circolazione.