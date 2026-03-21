Achille Lauro annuncia tappa allo stadio Dall’Ara di Bologna: prima data del tour estivo

Achille Lauro sarà protagonista di un nuovo concerto allo stadio Dall’Ara di Bologna domenica 6 giugno 2027, segnando l’apertura del tour ‘Per sempre noi’.

La data si aggiunge agli altri appuntamenti già previsti per l’estate: Bari (11 giugno, stadio San Nicola), Milano (15 giugno, San Siro), Torino (22 giugno, Allianz Stadium), Padova (26 giugno, Euganeo) e Roma (30 giugno, Olimpico).

L’annuncio è stato dato dallo stesso cantante durante il bis del concerto bolognese, tenutosi ieri sera all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nell’ambito della tournée indoor.

I biglietti saranno disponibili dalle 14 di domani, 22 marzo, con una prelazione riservata ai tredicimila fan presenti all’Arena ieri sera, che già dalla mezzanotte precedente hanno potuto assicurarsi il posto scansionando un Qr code mostrato sui maxischermi.

In aggiunta, Achille Lauro tornerà a Bologna per un concerto extra domenica 29 marzo e sarà poi a Rimini il 7 giugno, allo stadio Romeo Neri, per l’apertura della sezione estiva del tour ‘Comuni immortali’, che passerà anche per l’Olimpico di Roma il 10 giugno e per San Siro a Milano il 15 giugno.