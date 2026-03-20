I primi pazienti al Policura Hospital

Sono pugliesi i primi quattordici pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di ortopedia presso la neonata struttura sanitaria lucana Policura Hospital che si inserisce a pieno titolo nelle prestazioni convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il lancio delle attività operatorie mira a segnare il passo nel contesto locale, posizionandosi come polo di attrazione non solo per l’utenza regionale, ma anche extraregionale che, come nella fattispecie dei primi interventi ortopedici, ha trovato nella struttura lucana una valida alternativa, capace di offrire risposte terapeutiche avanzate e tempi d’intervento certi e ridotti.

Gli interventi, che hanno interessato ginocchio, anca e spalla, sono avvenuti parallelamente nelle due sale operatorie della clinica e sono stati eseguiti con tecnologie all’avanguardia da un team di specialisti di alto livello- guidato dai medici Luciano Limongiello, Michele Rendina, Fabiano Fantasia e l’anestesista Lucio Cavaliere- coprendo un’ampia gamma di procedure chirurgiche ortopediche e standard di cura elevati.

Per il Direttore Sanitario Rocco Maglietta, aver dato avvio alla fase interventistica in una struttura che da pochi giorni ha stipulato una convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, “è sintomatico della volontà di affermarsi nel panorama clinico e specialistico per contribuire a rendere la Basilicata attrattiva per l’utenza sia interna che esterna, supportando le strutture pubbliche esistenti, riducendo i tempi di accesso alle cure e restituendo fiducia all’utente in riferimento alle tempistiche di risoluzione delle proprie problematiche cliniche”.

Adriano Trupo, Amministratore Delegato di Cliniche della Basilicata, di cui Policura Hospital è un’appendice, sottolinea il ruolo che si vuole dare alla struttura lucana “nel contribuire a contrastare la piaga dell’emigrazione sanitaria: la Basilicata registra un saldo negativo di mobilità sanitaria con i lucani che, sempre in numero maggiore, optano per ospedali delle regioni centrosettentrionali soprattutto per la parte interventistica.

La nostra clinica è ben strutturata da un punto di vista tecnologico e prestazionale, oltre ad avere in organico professionisti di grande competenza ed esperienza››.

Aver dato lo start agli interventi con pazienti provenienti dalle regioni contermini- ha concluso Trupo- ‹‹significa impegnarsi con la Basilicata per invertire il trend negativo, trasformando la spesa sanitaria ‘passiva’ in spesa ‘attiva’, lasciando che il sistema di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale rappresenti un ‘milestone’ per Policura Hospital che, in pochi mesi di attività, ha dato prova di poter conquistare la fiducia dei pazienti come pilastro fondamentale e complementare del servizio Sanitario Regionale, a garanzia di un’offerta assistenziale di eccellenza”.