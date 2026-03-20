Foo Fighters, fuori il nuovo brano Caught in the Echo

I Foo Fighters tornano a farsi sentire con “Caught in the Echo”, il nuovo brano che anticipa l’album Your Favorite Toy, in uscita il 24 aprile per Roswell Records/RCA Records.

Terzo estratto del progetto, Caught in the Echo si presenta come una potente traccia d’apertura, capace di definire fin dai primi secondi l’identità del disco. Il brano racchiude tutta l’energia cruda e l’intensità live che da sempre caratterizzano la band guidata da Dave Grohl, offrendo un assaggio dell’anima più grezza e istintiva dell’album.

Dopo il successo della title track, Your Favorite Toy, la nuova uscita conferma la direzione sonora del progetto: un ritorno alle radici più dirette e viscerali del gruppo. L’album è stato registrato interamente in casa e co-prodotto insieme a Oliver Roman, che ha curato anche l’ingegneria del suono, mentre il mixaggio è stato affidato a Mark “Spike” Stent.

L’uscita del disco segnerà anche l’inizio del “Take Cover World Tour”, che partirà il 10 giugno all’Unity Arena di Oslo, dopo una serie di date negli Stati Uniti, tra cui i festival Welcome to Rockville e BottleRock Napa Valley, oltre al concerto del 28 aprile alla Total Mortgage Arena di Bridgeport.

Grande attesa anche per i fan italiani: i Foo Fighters saranno protagonisti di un’unica data nel nostro Paese il 5 luglio 2026 agli I-Days Milano Coca-Cola, all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Ad aprire il concerto saliranno sul palco due band molto apprezzate come gli Idles e i Fat Dog.

Con Caught in the Echo, i Foo Fighters rilanciano la propria identità sonora e preparano il terreno per un album che promette di essere tra i più intensi e diretti della loro carriera recente.