Escalation globale: cresce la tensione nella crisi di guerra in Medio Oriente

Sale la tensione internazionale mentre il conflitto in Medio Oriente si intensifica e si allarga a nuovi scenari. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un durissimo attacco agli alleati della NATO, accusandoli di non voler partecipare allo sforzo per fermare un Iran dotato di armi nucleari.

“Non vogliono unirsi alla battaglia. Vigliacchi, ce ne ricorderemo”, ha scritto Trump sul suo social Truth, aggiungendo che senza gli Stati Uniti l’Alleanza atlantica sarebbe “una tigre di carta”.

Il presidente ha anche criticato i partner europei per lamentarsi del prezzo del petrolio senza contribuire alla sicurezza dello Stretto di Hormuz.

Nel frattempo, proprio la Nato ha annunciato un ritiro temporaneo della sua missione in Iraq. Secondo fonti irachene, non si tratta di una rottura con Baghdad, ma di una misura dettata dalla crescente instabilità nella regione. Il portavoce dell’Alleanza, Alisson Hart, ha confermato una “rimodulazione del dispiegamento” sottolineando che la sicurezza del personale resta la priorità.

Dal lato iraniano, i toni si fanno sempre più minacciosi. Il portavoce delle forze armate ha dichiarato che “i centri turistici e ricreativi di tutto il mondo non saranno più sicuri per i nemici”, mentre la Guida Suprema Mojtaba Khamenei ha esortato a creare “insicurezza” anche fuori dai confini nazionali.

In un messaggio per il Capodanno iraniano, Khamenei ha sostenuto che “il nemico è stato sconfitto”, attribuendo il risultato all’unità interna del Paese.

Trump, dal canto suo, ha rivendicato i successi militari statunitensi contro Teheran: “Stiamo facendo molto bene in Iran. Non lasceremo che abbia il nucleare”, ha dichiarato, arrivando a sostenere che la marina iraniana sarebbe stata praticamente distrutta in pochi giorni.

Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, il Pentagono starebbe rafforzando ulteriormente la presenza militare nella regione con l’invio di tre navi da guerra e migliaia di marines.

Intanto il conflitto continua a produrre effetti a catena: sirene d’allarme risuonano in città israeliane come Tel Aviv e Gerusalemme, mentre attacchi e controffensive coinvolgono diversi Paesi del Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver intercettato centinaia di missili e droni dall’inizio delle ostilità, con un bilancio crescente di vittime e feriti.

La crisi si riflette anche sul piano economico globale. La Cina ha deciso di limitare le esportazioni di carburanti e fertilizzanti per proteggere le proprie riserve, segnale di timori per un possibile prolungamento del conflitto.

Sul fronte diplomatico, l’Italia con il ministro degli Esteri Antonio Tajani spinge per una de-escalation e per un ruolo delle Nazioni Unite nella sicurezza dello Stretto di Hormuz.

Ma le dichiarazioni incendiarie, tra cui quelle del presidente turco Recep Tayyip Erdogan contro Israele, mostrano quanto il quadro resti altamente instabile.

In questo scenario, tra minacce globali e accuse incrociate, il rischio di un allargamento del conflitto appare sempre più concreto, mentre la comunità internazionale fatica a trovare una linea comune.