Addio a Umberto Bossi: funerali domenica a Pontida, attesi Meloni e Tajani

Si terranno domenica alle ore 12 a Pontida i funerali di Umberto Bossi, storico fondatore della Lega, scomparso ieri all’età di 84 anni all’ospedale di Varese.

La cerimonia funebre si svolgerà nell’abbazia del monastero di San Giacomo, luogo simbolo per il movimento leghista e per la storia politica di Bossi. La decisione è stata comunicata dalla famiglia, che ha scelto Pontida per condividere “l’ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega”, come scritto dal figlio Renzo Bossi sui social.

In queste ore i familiari hanno chiesto riservatezza, mentre continuano ad arrivare messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Alla cerimonia parteciperà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, così come il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha confermato la sua presenza tramite il proprio ufficio stampa.

Figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni, Bossi ha segnato profondamente il dibattito pubblico con la nascita e la crescita della Lega, trasformandola da movimento territoriale a protagonista della scena nazionale.

Domenica, a Pontida, sono attese migliaia di persone per rendere omaggio a uno dei leader più influenti e controversi della storia politica recente italiana.