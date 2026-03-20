Addio a Chuck Norris, leggenda di Walker Texas Ranger: icona dell’azione muore a 86 anni

Il mondo dello spettacolo dice addio a Chuck Norris, attore simbolo del cinema d’azione e volto indimenticabile della serie Walker, Texas Ranger. Norris è morto all’età di 86 anni dopo essere stato ricoverato per un’emergenza medica a Kauai, nelle Hawaii. La notizia è stata annunciata dalla famiglia.

Solo pochi giorni fa l’attore appariva attivo e in forma sui social, dove aveva condiviso immagini dei suoi allenamenti, accompagnate da un messaggio ironico e positivo: “Non invecchio. Mi allineo”, scriveva, celebrando il suo ultimo compleanno con gratitudine e spirito combattivo.

Nato in Oklahoma, cresciuto tra difficoltà familiari, Norris trovò ispirazione nei grandi miti del western come John Wayne, Gene Autry e Roy Rogers. Prima di conquistare Hollywood, si affermò come campione mondiale di arti marziali, aprendo scuole e allenando celebrità come Steve McQueen.

Il grande salto arrivò anche grazie all’amicizia con Bruce Lee, con cui combatté nel celebre film The Way of the Dragon, in una scena rimasta nella storia del cinema.

Negli anni ’80 Norris divenne uno dei volti più popolari dell’action americano con titoli come Lone Wolf McQuade e la saga di Missing in Action, dove interpretava il colonnello Braddock, eroe di guerra pronto a tornare in Vietnam per salvare i commilitoni.

La consacrazione definitiva arrivò negli anni ’90 con Walker, Texas Ranger, dove vestì i panni di Cordell Walker, ex marine e ranger texano guidato da un forte senso di giustizia. La serie, durata nove stagioni, lo trasformò in un’icona globale e in un simbolo dei valori tradizionali americani: disciplina, patriottismo e rettitudine.

Attore, artista marziale e figura cult della cultura pop, Chuck Norris lascia un’eredità che attraversa generazioni, tra cinema, televisione e leggenda.