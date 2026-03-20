A Matera arriva Il Bene comune: Rocco Papaleo incontra il pubblico per il tour lucano

Sarà una serata speciale quella di lunedì 23 marzo 2026 a Matera, dove il cinema si trasformerà in occasione di incontro e confronto. Il film Il Bene comune, diretto e interpretato da Rocco Papaleo, sarà proiettato alle ore 19.30 alla Multisala Red Carpet e alle 20.30 al Cineteatro Guerrieri, alla presenza dello stesso regista e dell’attore Andrea Fuorto.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di incontrare dal vivo i protagonisti dell’opera e approfondire i temi del film attraverso un dialogo diretto con gli artisti. Il Bene comune propone infatti una riflessione attuale sulla società, raccontata con uno sguardo intenso e coinvolgente.

La tappa materana inaugura il tour lucano di quattro giorni della pellicola, promossa dalla Lucana Film Commission in collaborazione con Piper Distribuzione. Il film sarà proiettato in sette cinema della regione, toccando anche Tito e Potenza martedì 24 marzo, per poi proseguire a Pisticci, Montescaglioso e Lagonegro.

Sempre martedì 24 marzo, alle ore 16, è in programma una conferenza stampa presso la Regione Basilicata, alla presenza del presidente Vito Bardi e della presidente della Lucana Film Commission Margherita Gina Romaniello, insieme a Papaleo e Fuorto. L’incontro sarà dedicato alla genesi del film e alla sua ambientazione nel suggestivo Parco Nazionale del Pollino.

“Rocco Papaleo è il vero brand ambassador della nostra regione al cinema – ha dichiarato Romaniello – e anche in questo nuovo lavoro la Basilicata emerge come un luogo autentico e capace di emozionare”.

Più di una semplice proiezione, dunque, ma un evento culturale che celebra il legame tra cinema e territorio, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva nel racconto e nelle emozioni del grande schermo.