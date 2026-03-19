Webinar “Fondamenti di IA”, oltre 2000 partecipanti

Oltre 3000 registrazioni, più di 2000 partecipanti, di cui 88% provenienti dalla Basilicata e 12% da altre regioni italiane, 4.67 punti su 5 la valutazione espressa sulla chiarezza e 97% di soddisfazione sull’adeguatezza dei contenuti.

Sono i numeri che emergono a conclusione dei due moduli base del Corso webinar gratuito, “Fondamenti di Intelligenza Artificiale”, in svolgimento dal 10 marzo fino al 14 aprile 2026 e promosso nell’ambito del programma Dritti al Punto Basilicata, un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati che stiamo conseguendo – dichiara Emilia Piemontese, dirigente dell’Ufficio per l’Amministrazione Digitale della Regione Basilicata che ha promosso l’iniziativa.

Con questa proposta formativa sui Fondamenti di Intelligenza Artificiale stiamo coinvolgendo non solo la comunità lucana, ma anche quella nazionale, andando incontro alle esigenze del mondo studentesco e professionale.

Così riusciamo a soddisfare l’interesse delle persone interessate a migliorare la propria autonomia digitale, una cittadinanza sempre più curiosa che desidera imparare a integrare l’IA nelle attività quotidiana e a diventare sempre più consapevole, critica e responsabile”.

Oltre ai numeri, dal questionario di gradimento emerge anche l’efficacia del corso di rendere l’intelligenza artificiale comprensibile e accessibile a tutti, attraverso un linguaggio chiaro, con esempi concreti e un approccio orientato all’uso informato delle nuove tecnologie.

“Sono già 400 i partecipanti che si sono prenotati per le esercitazioni pratiche – dichiara Santo Maggio – Project Manager e docente del corso – a testimonianza della volontà crescente di sperimentare direttamente strumenti e applicazioni dell’IA per progetti creativi e professionali con cui arricchire il bagaglio delle proprie conoscenze e migliorare anche la propria produttività individuale.

Per favorire una maggiore diffusione delle competenze digitali – conclude Maggio – le registrazioni al corso rimarranno aperte per tutta la durata della formazione, per concedere maggiori opportunità di apprendimento specifico, secondo le esigenze individuali di ognuno”.

Il corso, composto da un ciclo di sei webinar di un’ora ciascuno, è svolto in modalità sincrona con la possibilità di rivedere la videoregistrazione della lezione e scaricare il materiale didattico dalla pagina web del progetto Digitale Facile Basilicata.

Il prossimo appuntamento è in programma martedì 24 marzo 2026 ed è dedicato al tema “Scrittura assistita con l’IA: metodo pratico in quattro fasi” utile al personale di pubbliche amministrazioni e aziende private che gestiscono documenti complessi.

Per informazioni e registrazioni consultare il sito web: https://digitalefacile.regione.basilicata.it/fondamenti-di-intelligenza-artificiale/

Per informazioni e assistenza, scrivere a [email protected]