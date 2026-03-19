Senise, l’Amministrazione replica al comunicato dell’assessore regionale: “Attacco strumentale, serve collaborazione tra istituzioni”

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Senise contestano e respingono con fermezza il comunicato dell’Assessore regionale Cupparo, al quale non intendono replicare nel merito. Non perché le argomentazioni esposte siano fondate, ma perché occorrerebbero ben altre pagine per dimostrarne l’inconsistenza e per chiarire ai cittadini la natura strumentale di tali dichiarazioni.

Questa Amministrazione intende rendere conto ai propri cittadini, ma non continuare a rispondere ad un Assessore regionale.

Appare, invece, incomprensibile come un Assessore regionale, che dovrebbe sostenere tutti i territori e tutte le Amministrazioni comunali, al di là di ogni appartenenza politica, scelga di inveire contro di esse, arrivando persino a interferire nella gestione amministrativa e confondendo, con ogni probabilità, il ruolo dell’opposizione comunale con quello del Consiglio regionale.

Pertanto, nel ribadire il proprio dissenso e la propria ferma contestazione rispetto al comunicato, l’Amministrazione sottolinea ancora una volta che si tratta di un attacco infondato e strumentale, volto a screditare il lavoro quotidiano dell’Amministrazione comunale e della maggioranza, al servizio dei cittadini di Senise.

Ribadiamo, al contrario, il nostro impegno esclusivo e costante per il bene della nostra comunità.

In questa prospettiva, rinnoviamo un invito a tutte le istituzioni a riportare il confronto sul piano della collaborazione e della responsabilità, lavorando insieme, con rispetto reciproco, per lo sviluppo e il futuro del nostro territorio.