Rassegna di educazione sanitaria a Matera

Il Circolo Radici Aps annuncia l’avvio della rassegna di conferenze-dibattito di educazione sanitaria intitolata “Meglio prevenire che curare”, un principio fondamentale attribuito a Ippocrate, il quale ha segnato il passaggio della medicina dal mito religioso alla scienza tra il 450 e il 350 a.C. Questa massima non solo rappresenta un invito alla riflessione, ma costituisce anche un pilastro su cui costruire una cultura della salute e della prevenzione.

In questo contesto, il Circolo Radici presenta la prima conferenza-dibattito su “Prevenzione e alimentazione in Gastroenterologia”, che si terrà sabato 21 marzo 2026, alle ore 18:30, presso la sede del Circolo in Piazza Vittorio Veneto, 34, Matera.

L’evento vedrà come relatore il dottor Nicola D’Imperio, massimo esperto gastroenterologo con una lunga carriera alle spalle e già primario presso gli ospedali “Bellaria” e “Maggiore” di Bologna.

La presentazione e moderazione dell’incontro saranno curate da Timoteo Papapietro, direttore editoriale della Edizioni Magister e impegnato nella promozione della salute e del benessere nella comunità come monitore e trainer nel settore Salute della Croce Rossa Italiana.

La conferenza si propone di affrontare temi cruciali legati alla prevenzione delle malattie gastrointestinali e all’importanza di una corretta alimentazione. In un’epoca in cui le malattie legate allo stile di vita sono in aumento, è fondamentale fornire informazioni pratiche e scientificamente valide che possano aiutare i cittadini a fare scelte consapevoli per il proprio benessere.

Durante l’incontro, il dottor D’Imperio condividerà le sue conoscenze e risponderà alle domande del pubblico, creando un dialogo costruttivo e interattivo.

Ai partecipanti verrà offerto, in omaggio, il libro di educazione sanitaria “La gastroenterologia per tutti”, scritto dallo stesso Dr. D’Imperio per i tipi delle Edizioni Magister.

Questa iniziativa editoriale rappresenta un utile strumento alla popolazione al fine di approfondire le tematiche trattate e comprendere meglio le dinamiche legate alla salute gastrointestinale in forma divulgativa

L’incontro è aperto a tutti, soci e non soci, e rappresenta un’importante opportunità per approfondire tematiche cruciali legate alla salute e al benessere. Invitiamo tutti a incoraggiare la partecipazione dei giovani, a cui la prevenzione è principalmente rivolta. La rassegna sarà un’occasione unica per avvicinare le nuove generazioni a temi fondamentali per la loro salute futura.

Siamo convinti che la partecipazione attiva della comunità sia essenziale per promuovere una cultura della prevenzione e del benessere.

Pertanto, invitiamo tutti a non perdere questa opportunità di apprendimento e confronto. L’evento sarà interattivo, con ampio spazio per domande e discussioni, permettendo così un confronto diretto con il relatore.

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa importante iniziativa, che mira a sensibilizzare e informare la comunità su temi di fondamentale importanza per la salute.