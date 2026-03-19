Il Filo di Arianna: prosegue il percorso formativo per caregiver

Prosegue con successo il percorso dedicato a familiari, volontari e personale non sanitario impegnati quotidianamente nell’assistenza a persone con demenze e Parkinsonismi.

Il corso, organizzato da Coop Adan con il supporto di numerosi partner e sostenitori, propone contenuti pratici, relazionali ed emotivi, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza e della vita dei caregiver e dei loro familiari. Il calendario dei prossimi incontri prevede:

21 marzo, ore 15:00–18:00 – Dott.ssa Rosa Mazziotta: gestione della cura personale e quotidiana, igiene, alimentazione, sonno e mobilità, con particolare attenzione alle difficoltà dei pazienti con rigidità muscolare.

28 marzo, ore 15:00–18:00 – Dott.ssa Maria Rosaria La Becca: stress e burnout del caregiver, role playing, simulazioni pratiche e gestione dei comportamenti complessi dei malati.

18 aprile, ore 15:00–18:00 – Dott.ssa La Becca & Dott.ssa Elisa Greco: comunicazione e relazione con il malato, alimentazione e disfagia, stimolazione cognitiva, supporto emotivo e lavori di gruppo.

23 maggio, ore 15:00–18:00 – Dott.ssa Daniela Carmignano & Riccardo Pierri: primo soccorso e gestione delle emergenze, con focus sulla prevenzione delle cadute. 6 giugno, weekend – Avv. Antonello Pierre & Dott.ssa Aurora Distefano: legislazione sulla disabilità, supporto economico e sociale, nomina di tutore e gestione dei contratti del caregiver.

13 giugno, ore 15:00–18:00 – Dott.ssa La Becca & Dott.ssa Carmignano: istituzionalizzazione del malato, accompagnamento al fine vita, hospice, gestione del lutto post-cura e supporto al caregiver.

Il percorso si propone di fornire strumenti pratici, esercitazioni, simulazioni e momenti di confronto per affrontare le sfide quotidiane dell’assistenza, promuovendo il benessere dei caregiver e dei loro familiari.

”Il Filo di Arianna” è promosso dalla Cooperativa sociale Adan con il sostegno della Fondazione CON IL SUD, si rivolge ai caregiver del territorio del Marmo Platano Melandro, affrontando la solitudine e le difficoltà quotidiane di chi si prende cura di persone affette da Alzheimer, Parkinson e altre malattie neurodegenerative.

L’obiettivo è migliorare la qualità della vita di chi assiste i malati, offrendo loro formazione e supporto.

Il progetto è sostenuto da una rete di partner locali, tra cui ARLAB, l’Associazione Alzheimer Basilicata, i Comuni di Picerno (capofila) , Brienza, Tito e Satriano di Lucania, la Cooperativa Sociale Ricco Dentro, l’azienda agricola Annamaria Distefano e la Fondazione Nazionale Antiusura Interesse Uomo Onlus.