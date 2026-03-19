Francesco Cupparo: La “campagna di lesa maestà” usata da sindaco e maggioranza al Comune di Senise punta a nascondere le proprie responsabilità ed inefficienze.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata dall’Assessore Regionale Francesco Cupparo – “Compito di qualsiasi assessore regionale, soprattutto se rappresentante della comunità da cui ha ricevuto il mandato politico-istituzionale, non può essere certamente quello di tacere su situazioni amministrative che, segnate da ritardi, disattenzioni e sottovalutazioni, penalizzano in primo luogo i cittadini. Dovrebbe essere un principio scontato ma, purtroppo, così non è per il sindaco di Senise Castronuovo, la sua Amministrazione e la sua maggioranza che hanno alimentato una campagna all’insegna della “lesa maestà”, scaturita dalle mie dichiarazioni in un recente incontro tenutosi a Senise il 6 marzo scorso, voluto dai tesserati e simpatizzanti di Forza Italia, oltre che per la campagna referendaria anche per dare informazioni ai cittadini dell’attività svolta dalla Giunta Regionale per Senise e il Senisese. Si rasenta addirittura il ridicolo quando, come fa il gruppo di maggioranza del sindaco, sicuramente per nascondere responsabilità, si scrive di “sgarbo” nei confronti del Comune e della comunità.

Per il rispetto dovuto ai cittadini è allora il caso di chiarire il mio pensiero, illustrato nella riunione del 6 marzo, da sempre rispettoso di sindaci ed istituzioni locali, come possono testimoniare sindaci di ogni estrazione politica e sensibilità personale, ma non per questo disponibile a chiudere un occhio (se non entrambi) su responsabilità individuali e di più amministratori.

Procedendo con ordine e in maniera sintetica.

Sullo stato dei lavori di edilizia scolastica e dell’Arena Sinni , non ho mai parlato dello stato dei lavori del plesso centrale, anzi sono felice si riprendano i lavori a breve. Ho informato i cittadini che il Comune di Senise non ha partecipato all’Avviso Pubblico approvato con DGR 478 del 5.8.25 relativo al PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA . che aveva una dotazione di 9,5 Mln di Euro e per il quale tutte le 25 istanze pervenute dai comuni saranno finanziate. Mi fa piacere constatare che il Comune di Senise non ha bisogno di interventi sulle scuole, o forse il bisogno c’è ma l’Amministrazione è stata distratta e non si è accorta della pubblicazione dell’Avviso in questione.

Per quanto riguarda l’Arena Sinni, ho precisato che, fatta bene o fatta male, oramai la struttura costata diversi milioni di Euro dovrà essere in qualche modo utilizzata, L’amministrazione Comunale insieme alla regione dovrà trovare una situazione fattibile per ripristinarne l’utilizzo.

Sull’ esclusione di Senise e Sant’Arcangelo dalla Revisione del Comuni Montani , ho solamente ripreso il concetto che era stato portato al tavolo della discussione da relatori precedenti al mio intervento, impegnandomi ad interessare gli organi nazionali del Partito relativamente alla questione.

Sui R.I.p.A.S. (Rete di Interventi per l’Area Senisese) e sui fondi delle Aree Interne sindaco ed Amministrazione comunale sostengono in maniera errata che questi fondi “sono rimasti per anni inutilizzati, in parte per lentezze burocratiche regionali, in parte per la mancata programmazione”.

Per onestà intellettuale, il sindaco avrebbe dovuto affermare che “i precedenti governi di centrosinistra dal 2005 al 2019 hanno cancellato dal bilancio 8 mln di euro dei 35 stanziati per il Progetto Speciale Senisese”.

Infatti, è solo grazie alla Giunta Bardi ed in particolare al mio lavoro ed a quello dei componenti della mia segreteria (in particolare Dott. Virgallita, già Sindaco di Senise e componente della mia segreteria nella precedente legislatura) che sono stati iscritti nuovamente in bilancio questi 8 mln.

Una volta iscritti in Bilancio nel 2022, nel 2024 (successivamente al mio ritorno al Dipartimento Attività Produttive) ho provveduto ad emendare la legge 5/2005 che istituiva il Progetto Speciale per fa sì che i comuni potessero spendere anche sul corrente per servizi di qualsiasi genere (dal sociale alla cultura) 5 di questi 8 milioni, così come fatto ai tempi del COVID con il RIPOV del P.O. Val d’Agri.

Questi sono i fatti, probabilmente una rinfrescata sulla storia dovrebbe farla anche qualche illustre “professore” vicino all’Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda le Aree Interne, il Comune Capofila ha trasmesso tutte le schede solo a settembre 2025, pertanto a breve saranno operativi i progetti relativi alla nuova programmazione 2021-2027. Relativamente alla vecchia programmazione, sono ancora fermi i due progetti del Taxi Sociale di 700.000 euro e del trasporto scolastico di circa 2 mln per i quali ho chiesto più volte ai sindaci dell’area di spingere affinché il comune capofila approntasse tutti gli atti necessari.

In merito al contributo di euro 700.000 destinato al centro sportivo (piscina) , è bene precisare che questi fondi non erano destinati a Senise ma, su mia sollecitazione, sono stati assegnati al medesimo comune, grazie alla grande disponibilità mostrata da tutti i sindaci del PSS. Si puntualizza, inoltre, che nel corso dell’esercizio 2025 non è stato possibile procedere all’impegno delle relative somme, in quanto l’area interessata dall’intervento non risulta ancora nella piena disponibilità del Comune. Tale circostanza non ha consentito alla Regione di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa entro l’annualità 2025, in assenza dei necessari presupposti amministrativi e giuridici. Per tale ragione, le risorse non impegnate sono confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato (avanzo vincolato) e resteranno disponibili per l’esercizio 2026.Si evidenzia che tali risorse derivano da un’operazione di riprogrammazione e recupero di economie relative a precedenti bandi e interventi non più attuati, operata proprio per evitare la perdita delle somme e per rimetterle a disposizione del territorio e delle sue esigenze. L’effettivo utilizzo delle risorse sarà tuttavia subordinato alla condizione che il Comune sia nelle condizioni amministrative e giuridiche di procedere alla realizzazione dell’intervento entro giugno 2027. In caso contrario, il Comitato del Programma potrà valutare e deliberare una diversa destinazione delle somme, nel rispetto delle finalità del Programma Speciale Senisese.

Nuova “scivolata” è la mancata partecipazione del comune di Senise al bando “Poli dello sport barriere 0” , finanziato con 4 milioni e 900 mila euro divisi in base agli ambiti territoriali, di cui 750 mila euro all’ambito del Lagonegrese-Pollino, di cui Senise fa parte. Sindaco ed Amministrazione sostengono che la mancata partecipazione è stata determinata dalla mancata presenza di strutture sportive scolastiche che rispondano ai requisiti minimi rispetto al rischio di vulnerabilità sismica.

Ebbene, se così è, a maggior ragione non si comprende la mancata partecipazione all’avviso dell’edilizia scolastica citato precedentemente al primo punto.

Forse però l’Amministrazione Comunale non ha pensato di candidare, come ha fatto il Comune di Rotonda (beneficiario di un contributo di quasi 350.000 euro), progetti su strutture di tale genere di proprietà della Provincia.

In un senso o nell’altro, è la riprova dell’incapacità ad utilizzare le opportunità dei tanti Bandi ed Avvisi Pubblici pubblicati in questo periodo.

Relativamente al mancato acquisto Battello sul lago Monte Cotugno . Anche in questo caso sindaco ed Amministrazione si appellano ad impedimenti tecnici e procedurali. La realtà è che il milione di euro già messo a disposizione della precedente amministrazione Giuseppe Castronuovo per l’acquisto di un battello da utilizzare sul lago Monte Cotugno è andato perso perché quei fondi non sono stati cantierizzati dal Comune entro il 31.12.2022, data limite per non perdere quel finanziamento. Quello che ho ulteriormente ribadito e che l’allora amministrazione comunale, sapendo che probabilmente non avrebbe potuto fare tutti gli atti relativi all’acquisto del battello entro tale data, avrebbe potuto optare per un altro intervento tale da permettere la spesa entro i termini previsti. Non ho mai dato colpe di tale fattispecie a questa amministrazione.

Per quanto riguarda il Centro diurno per l’Autismo va detto che sindaca e amministrazione comunale sono a conoscenza della problematica dell’autorizzazione sanitaria dal giorno seguente al loro insediamento. La realtà dei fatti dice che, oltre alle 250 mila euro a valere sui fondi della Aree Interne date al comune di Senise da circa 8 anni, che sono serviti all’adeguamento della struttura altrimenti destinata al deperimento, ci sono 250 mila euro per la gestione non ancora utilizzati a causa dei ritardi e di stucchevoli contrapposizioni con gli uffici dell’Azienda Sanitaria.

L’ultimo capitolo della vicenda coinvolge in pieno l’attuale amministrazione comunale e dura da circa un anno, quando l’Asp rilevava che non c’erano adeguati servizi igienici per dare l’autorizzazione sanitaria. Fin da subito mi sono interessato per individuare la strada migliore per individuare i fondi per la realizzazione del famoso bagno, salvo poi scoprire che nella struttura il bagno c’era e che i servizi igienici sono nel complesso adeguati. Mi chiedo, come si fa a non conoscere i requisiti di una struttura destinata ad uno scopo così importante e vitale per tante famiglie del territorio? Né possiamo dire che il problema sia ad oggi risolto perché l’ufficio tecnico è ancora a lavoro per soddisfare le meticolose richieste dell’ufficio igiene dell’Asp. Mi chiedo quando sarà che la sindaca deciderà di dare a questa intricata vicenda una guida politica, prendendo in mano la situazione e interloquendo direttamente con uffici e istituzioni, magari anche con un’apposita conferenza di servizio o con un tavolo appositamente convocato? Sarei pronto e disponibile a dare il mio contributo, come esponente regionale, per trovare la soluzione più adeguata, così come ho fatto per il centro sportivo e per altre emergenze.

Nella riunione incriminata, ho semplicemente ribadito il mio impegno a risolvere quelle che sono le problematiche tecniche legate alle richieste dell’ufficio di igiene dell’Asp, al fine di dare al più presto risposte ad una categoria fragile che aspetta da molti anni l’apertura del Centro diurno.

Relativamente alla Sanità e POD di Chiaromonte , il Sindaco e rappresentanti di Basilicata Casa Comune sostengono che le proteste sindacali e di BCC hanno prodotto risultati tangibili. Peccato che se al POD di Chiaromonte dal 5 marzo sono operativi gli ambulatori di cardiologia, urologia e gastroenterologia, e da aprile si potranno effettuare i controlli per pazienti oncologici in cura presso l’IRRCS di Rionero, questo si deve solo grazie all’impegno del governo regionale e mio personale, come riconoscono anche i sindaci dell’area. A poco o nulla sono valsi i sit-in organizzati dalla Cgil e da Basilicata Casa Comune, che ne hanno rivendicato il successo nonostante una partecipazione molto risicata di persone raccolte tra aderenti al sindacato e attivisti di BCC.

Gli atti a firma del sottoscritto per l’operatività degli ambulatori risalgono a novembre 2025 , molto tempo prima dell’azione di BCC. Proteste e comunicati sono arrivati fuori tempo massimo, utili soltanto a tentare di rivendicare una paternità inesistente e a fare leva sui bisogni primari della gente per mere finalità di calcolo politico/elettorale.

Altro mio impegno per la comunità di Senise è stato quello di portare (il 19 gennaio 2026) a poche ore dallo stato di emergenza che aveva portato alla chiusura di una strada in località Fossi , il Commissario Straordinario per il Dissesto Idrogeologico della Regione, il Dott. Blasi, direttamente nel territorio comunale interessato, al fine di effettuare subito un sopralluogo e capire quali margini ci fossero per sanare quantomeno lo stato emergenziale e rendere transitabile la strada ai tanti cittadini che quotidianamente la percorrono.

Ebbene, anche in quel frangente ho dovuto, ahimè, testare le molte inefficienze dell’Amministrazione, che, dopo aver concordato direttamente con il sottoscritto e con il Commissario sia gli interventi da candidare a finanziamento sia le modalità di trasmissione di tutti i documenti, ha indirizzato erroneamente tutta la documentazione alla Giunta ed al Dipartimento Infrastrutture – Ufficio Difesa del Suolo, anziché al diretto interessato il Commissario Straordinario uno dei due progetti concordati ; per tal motivo si è perso molto tempo perché agli uffici del Dissesto non trovavano la documentazione.

Tant’è che c’è stato bisogno di un ulteriore sopralluogo effettuato nei giorni scorsi alla presenza del Consigliere comunale di opposizione, il Dott. Sassone, da me prontamente interessato dopo aver concordato con gli uffici regionali tale visita.