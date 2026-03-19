l futuro delle aree interne della Basilicata passa per l’innovazione e la cooperazione internazionale.

Prenderà il via mercoledì 25 marzo, a Genzano di Lucania (ore 9:30 – 11:30, presso la sede del GAL LUCUS, il ciclo di incontri promosso da EXO e in collaborazione con il GAL LUCUS – Esperienze Rurali, nell’ambito del progetto europeo CLUSTERATLAS4MED. L’iniziativa punta a un obiettivo ambizioso: la creazione del primo cluster trans-mediterraneo per il turismo rurale.

Una rete che collegherà la Basilicata a partner di eccellenza in Malta, Spagna, Grecia, Egitto, Tunisia e Turchia, mettendo a sistema dati e strumenti digitali per rendere le piccole e medie imprese locali più competitive sui mercati internazionali.

Sull’importanza strategica dell’iniziativa, il Presidente del GAL LUCUS, Nicola Vertone, ha dichiarato: “Con questo progetto, il GAL LUCUS conferma il suo ruolo di ponte tra le istanze locali e le grandi opportunità europee.

Non si tratta solo di promuovere i nostri territori, ma di fornire ai nostri operatori gli strumenti tecnologici e i dati necessari per competere nel Mediterraneo.

Vogliamo che la Basilicata non sia solo una destinazione, ma il cuore pulsante di un nuovo modello di turismo sostenibile, dove l’autenticità rurale si sposa con l’innovazione digitale. Invitiamo sindaci, imprenditori e giovani talenti a partecipare attivamente ai Rural Living Labs: è qui che scriveremo insieme il futuro della nostra economia rurale”.

L’invito è aperto a tutti gli stakeholder: amministratori locali, operatori turistici, associazioni culturali e giovani aspiranti imprenditori pronti a scommettere sul valore della nostra terra.