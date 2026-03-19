Asm: 65 nuovi assunti, firmati i contratti

Sono 65 le nuove figure professionali assunte dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera che oggi hanno firmato il contratto di lavoro nella sede dell’ASM.

Le nuove unità che lavoreranno all’Ospedale di Matera ma anche negli altri presidi territoriali dell’ASM, riguardano medici, personale infermieristico, personale riabilitativo, operatori socio-sanitari e personale amministrativo.

La quasi totalità delle assunzioni è a tempo indeterminato, a conferma dell’impegno dell’Azienda nel garantire stabilità occupazionale e continuità nei servizi sanitari offerti ai cittadini.

In particolare sono stati assunti 20 dirigenti medici di varie specialità: Pediatria 2, Otorinolaringoiatria 1, Oculistica 1, Geriatria 3, Anestesia e Rianimazione 1, Fisiatria 1, Cardiologia 3, Chirurgia Generale 2, Ostetricia e Ginecologia 1, Gastroenterologia 2, Emergenza urgenza 1, Farmacia 2. Tra i medici 16 sono assunti a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato.

Entreranno in servizio 37 unità a tempo indeterminato tra infermieri, terapisti della riabilitazione, logopedisti, tecnici di laboratorio biomedico, operatori socio sanitari. Infine 8 unità assunte a tempo indeterminato rafforzeranno gli uffici amministrativi.

All’incontro sono intervenuti l’Assessore Regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, il Direttore Sanitario, Andrea Gigliobianco, il Direttore Amministrativo, Antonio Conoci e il Direttore del Personale Eustachio Marcosano.

“Queste assunzioni rappresentano – ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo -un passo concreto verso il potenziamento della nostra rete sanitaria e il miglioramento della qualità dell’assistenza. Stiamo investendo sulle persone, perché sono il vero motore del sistema sanitario.

Rafforzare gli organici significa ridurre i carichi di lavoro, migliorare i servizi e rispondere in maniera più efficace ai bisogni di salute della comunità”.

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera prosegue così nel percorso di rafforzamento strutturale e organizzativo, con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti, accessibili e di qualità su tutto il territorio.

“Con queste nuove assunzioni – sottolinea l’Assessore Regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico – continuiamo a dare risposte concrete al fabbisogno di personale del sistema sanitario regionale.

Si tratta di un investimento strategico che punta a rafforzare i servizi, valorizzare le professionalità e garantire ai cittadini un’assistenza sempre più efficiente e di qualità su tutto il territorio lucano”.