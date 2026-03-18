Smart Paper, Assessore Cupparo in III Commissione

L’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, informato dal Presidente della Terza Commissione Rocco Leone dell’audizione di una delegazione di rappresentanti sindacali in merito alla vertenza Smart Paper, ha raggiunto la Terza Commissione per aggiornare i consiglieri.

Nella comunicazione Cupparo ha ripercorso le varie fasi della vertenza che vedono il Dipartimento impegnato da mesi sino agli ultimi Tavoli ed incontri della settimana scorsa.

La Regione – ha detto l’assessore – ha ottenuto tutto quello richiesto insieme ai sindacati, nello specifico il mantenimento dei livelli occupazionali nella totalità impegnati nelle attività Smart Paper, la conferma delle retribuzioni salariali e la sede operativa per i lotti di commessa Accenture a Potenza.

Così non è avvenuto per le analoghe vertenze che sono ancora in piedi nel Veneto ed in Abruzzo con il rischio nelle due regioni della perdita di posti di lavoro e le scelte di sede operativa diversa che comportano il trasferimento di lavoratori.

La tenace azione di mediazione svolta nei confronti di Enel, Accenture, Datacontact subentrate a Smart Paper ha consentito che l’inquadramento iniziale dei lavoratori, con il passaggio dal contratto collettivo dal comparto metalmeccanici a quello telecomunicazioni, terrà conto di quello precedente in essere con Smart Paper.

Cupparo ha riferito ai consiglieri della Terza di aver partecipato anche ad un Tavolo tecnico di contrattazione tra aziende e sindacali allo scopo di avere un’informazione completa ed esauriente sugli aspetti retributivi contestati dai sindacati.

Ma – ha detto in Terza – sulla materia contrattuale non abbiamo alcun ruolo istituzionale da poter svolgere perché, come hanno riconosciuto gli stessi segretari nazionali dei sindacati confederali delle telecomunicazioni, la concertazione avviene tra le parti sociali ed imprenditoriali.

Ciò nonostante Cupparo ha ribadito la volontà di fare tutto il possibile per ristabilire serenità tra i lavoratori specie nell’imminenza dell’invio da parte delle aziende delle lettere di assunzione che segneranno l’avvio della nuova fase produttiva.

Come abbiamo recepito la proposta dei sindacati di mediazione trasmessa a Confindustria e che come ci ha staso comunicato non è stata accolta – ha concluso – siamo disponibili ad individuare altri percorsi nell’interesse della salvaguardia dei posti di lavoro e dell’unità produttiva.