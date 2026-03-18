“Notte storica al Viviani: il Potenza sfida il Latina nella finale d’andata di Coppa Italia Serie C”

Questa sera alle ore 20:30 lo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza sarà il cuore pulsante dello sport lucano, con i riflettori delle principali testate giornalistiche – sportive e non solo – puntati sulla finale d’andata di Coppa Italia Serie C Regionale tra Potenza e Latina.

Un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice partita: è un evento storico per il capoluogo e per il club rossoblù, che raggiunge per la prima volta in oltre cento anni di storia un traguardo di tale prestigio.

L’entusiasmo in città è palpabile, con uno stadio annunciato sold out pronto a sostenere i “leoni rossoblù” in una sfida che promette emozioni e spettacolo. Un momento che unisce sport, identità e orgoglio territoriale, trasformando il match in una vera e propria festa collettiva.

Per l’occasione, l’APT Basilicata, rappresentata dal direttore Margherita Sarli, ha scelto di sostenere concretamente la squadra del capoluogo, cogliendo al contempo l’opportunità di valorizzare l’immagine della regione. L’evento sportivo diventa così una vetrina strategica per promuovere le bellezze della Basilicata e la sua offerta turistica, portando il territorio all’attenzione di un pubblico ampio e variegato.

A rendere ancora più significativa la serata, la presenza del logo della Regione Basilicata sulla maglia celebrativa indossata dai giocatori, un omaggio del patron Macchia che sottolinea il forte legame tra squadra e territorio.

Quella di questa sera è solo la prima tappa di una doppia sfida: il match di ritorno è infatti in programma a Latina il prossimo 1 aprile, sempre alle ore 20:30. Ma intanto Potenza si prepara a vivere una notte che resterà impressa nella memoria sportiva della città.