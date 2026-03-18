“Fermi” Policoro, seminario su innovazione e ricerca

Domani, 19 marzo 2026, alle ore 10:00, nell’Auditorium dell’IIS “Fermi” di Policoro, si terrà il seminario di studio e confronto dal titolo “Innovazione, ricerca e comunità di pratica nella scuola del XXI secolo”. L’evento rappresenta un momento di riflessione strategica sulle trasformazioni necessarie al sistema educativo contemporaneo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un dialogo diretto tra le istituzioni, il mondo della ricerca educativa e la scuola militante, valorizzando le esperienze che stanno ridisegnando la didattica e i modelli organizzativi nel contesto delle sfide del nuovo millennio.

Il programma dei lavori. Ad aprire la sessione sarà la dirigente Scolastica dell’IIS Fermi, Prof.ssa Giovanna Tarantino, che introdurrà il tema dell’innovazione come leva fondamentale per l’evoluzione del sistema scuola.

Seguiranno gli interventi di autorevoli rappresentanti del panorama educativo nazionale: il Francesco Manfredi (Presidente INDIRE) interverrà con una relazione dedicata alla visione e alle prospettive dell’innovazione nel sistema educativo italiano; la dott.ssa Anna Dell’Aquila (Direttore USR Basilicata) approfondirà le politiche e le strategie per l’innovazione e la formazione nelle scuole del territorio; la dott.ssa Silvia Panzavolta (Ricercatrice INDIRE) focalizzerà l’attenzione sull’innovazione didattica e sulle metodologie attive; il Team Innovazione dell’IIS Fermi condividerà esperienze dirette e buone pratiche sviluppate internamente all’Istituto.

L’incontro si concluderà con un dibattito volto a favorire la nascita di una comunità di pratica tra docenti, dirigenti e ricercatori, essenziale per rendere il cambiamento scolastico un processo partecipato e continuo.

L’evento è aperto alla partecipazione di docenti, dirigenti scolastici, studenti e rappresentanti delle istituzioni educative.