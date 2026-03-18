ESMH 2026, scuola estiva per giovani giornalisti

L’European Science-Media Hub (ESMH) del Parlamento europeo organizza una scuola estiva per giovani giornalisti dal 22 al 25 giugno 2026 a Bruxelles per affrontare le opportunità e le sfide dell’IA nella comunicazione scientifica.

L’IA ha cambiato il modo in cui le notizie vengono prodotte, distribuite e consumate, sollevando preoccupazioni sul futuro del giornalismo.

La Summer School ESMH 2026 esplorerà come l’IA viene utilizzata nelle redazioni e come sfruttarne il potenziale per la comunicazione scientifica, affrontando anche i limiti degli strumenti basati sull’IA e le loro implicazioni etiche.

Attraverso quattro workshop interattivi e pratici in piccoli gruppi, giornalisti (scientifici) esperti e formatori dei media condivideranno il modo migliore per trattare l’IA e incorporarla nelle pratiche di reportage e editing. Condivideranno inoltre consigli e trucchi per aiutare a districarsi nelle complessità della comunicazione scientifica, compreso come raccontare storie scientifiche coinvolgenti e affascinare il pubblico.

La Summer School di quattro giorni comprenderà anche tavole rotonde tematiche con responsabili politici, ricercatori, giornalisti e comunicatori.

I requisiti per candidarsi (al momento della candidatura): 1) Essere cittadini dell’UE; 2) Avere un’età compresa tra i 18 e i 36 anni; 3) Avere un’ottima padronanza della lingua inglese scritta e parlata; 4) Avere almeno due anni di esperienza professionale nel giornalismo o nella creazione di contenuti; 5) Dimostrare una passione per la comunicazione scientifica.

Saranno selezionati fino a 50 giornalisti, che saranno invitati alla Summer School dell’ESMH a Bruxelles. Per partecipare alla selezione è necessario compilare il modulo di candidatura entro il 18 marzo 2026 alle 12:00 CET (mezzogiorno).

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: https://sciencemediahub.eu/2026/02/18/esmh-summer-school-2026-call-for-young-journalists-and-content-creators/