Droga pronta per lo spaccio nel parcheggio: arrestati un 25enne e una 33enne a Potenza

Nel quadro delle attività di controllo del territorio finalizzate a garantire sicurezza e legalità nel capoluogo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne di origine nigeriana e una 33enne del posto, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel pomeriggio di sabato scorso nella zona di Parco Aurora.

Durante un servizio di vigilanza in un’area adibita a parcheggio, i militari hanno notato i due occupanti di un’auto in sosta che, in evidente stato di agitazione, hanno tentato di sottrarsi al controllo.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di confermare i sospetti: i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio assortimento di sostanze stupefacenti, già suddivise in dosi e pronte per la vendita.

In particolare sono stati sequestrati circa 16 grammi di eroina, oltre 15 grammi di crack suddivisi in 46 involucri, nonché cocaina e marijuana. Trovati anche materiale per il taglio e il confezionamento e una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività illecita.

Le sostanze saranno ora analizzate nei laboratori specializzati dell’Arma per determinarne purezza e capacità psicotropa. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Potenza, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha convalidato gli arresti, disponendo la custodia cautelare in carcere per l’uomo e i domiciliari per la donna.

Per entrambi resta valido il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri nel presidiare le aree sensibili della città, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza alla collettività.