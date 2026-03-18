Bif&St, regista lucana nella giuria popolare

La regista Alessandra Lancellotti presiederà la giuria popolare della sezione Per il cinema italiano del BIF&ST – Bari International Film&TV Festival 2026.

La kermesse, giunta alla sua diciassettesima edizione e prodotta dalla Apulia Film Commission, si svolgerà a Bari dal 21 al 28 marzo 2026.

Il concorso del BIF&ST, dedicato al cinema italiano, presenterà lungometraggi, mediometraggi, opere di finzione e documentari in anteprima nazionale, senza distinzione di genere o produzione, nel segno della creatività e dell’indipendenza.

Le opere saranno valutate da una giuria popolare, presieduta da Lancellotti e composta da 25 membri: Avolio Daniela, Calò Marilisa, Cannone Giovanni, Colamartino Chiara, Dalla Serra Federica, De Nicolò Fulvia, Defronzo Andrea, Festa Annamaria, Gramegna Rocco Jacopo, Martiradonna Massimiliano, Meo Fonte Silvia, Petrozzi Alessia, Piccininni Viola, Scaramuzzi Nicola e Sisto Carolina.

La direzione del festival ha ritenuto che l’esperienza della regista e la sua visione siano perfettamente in linea con lo spirito di questa sezione, che si propone di valorizzare le voci e le storie del cinema italiano contemporaneo.

Per Lancellotti si tratta di un ritorno al Bif&st, dove nel 2025 aveva presentato fuori concorso, nella stessa sezione, il documentario The City Is Lost. La Venezia di John Ruskin. Attualmente la regista è impegnata a realizzare il suo nuovo film documentario, Uno si distrae al bivio, da lei scritto e diretto.

Il progetto — prodotto dalla cooperativa Caucaso insieme alla lucana Fedelissimi — è concepito come un western contadino cantato, ambientato nei luoghi della Lucania rurale legati alla vita e alla memoria del poeta e sindaco Rocco Scotellaro.

Attraverso un linguaggio creativo e sperimentale, il film intreccia osservazione documentaria e messa in scena, dando voce ad anziani contadini e giovani agricoltori che abitano oggi i borghi dell’entroterra segnati dallo spopolamento ma anche da nuove prospettive.

L’opera interroga la vita e i valori contadini alla luce delle sfide del presente, riaffermando il Sud non come margine nostalgico, ma come spazio vivo di elaborazione culturale e possibile laboratorio del futuro.

“Con entusiasmo e gratitudine presiederò al Bif&st – Bari International Film & TV Festival la giuria della sezione Per il cinema italiano, un osservatorio prezioso sul contemporaneo – dichiara Alessandra Lancellotti – Essere a Bari significa abitare uno dei presidi culturali più vitali del Sud Italia, territorio in cui credo profondamente come laboratorio del presente e del futuro.

Non si tratta solo di un luogo da raccontare, ma uno spazio che produce visioni, linguaggi, pratiche culturali e critiche capaci di interrogare il nostro tempo.

In questa prospettiva, il festival, sotto la direzione illuminata di Oscar Iarussi, intellettuale meridionalista di rara profondità, rinnova una visione in cui il Mediterraneo si afferma come orizzonte vivo, crocevia di storie e immaginari condivisi”. Alessandra Lancellotti è architetto, archivista e cineasta.

Dopo gli studi alla Technische Universität di Vienna e al Politecnico di Torino, dove ha conseguito il dottorato di ricerca, dal 2014 collabora con la casa di produzione Caucaso.

Tra i suoi lavori: Lucus a Lucendo. A proposito di Carlo Levi (2019), Il Re Fanciullo (2023) e The City Is Lost. La Venezia di John Ruskin (2024). Il suo nuovo progetto è dedicato alla figura di Rocco Scotellaro.