Arrestato a Nova Siri per maltrattamenti in famiglia: aggrediva padre e sorella

I Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno arrestato, in flagranza di reato, un trentottenne residente a Nova Siri con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, violazione di domicilio e danneggiamento.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe assunto nell’ultimo periodo comportamenti vessatori e aggressivi nei confronti dei propri familiari, avanzando ripetute e insistenti richieste di denaro ai danni del padre e della sorella. Una situazione divenuta nel tempo mortificante, dolorosa e ormai intollerabile per le vittime.

Esasperati dalla condotta del congiunto, i familiari si sono rivolti ai Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. Dalle verifiche è emerso che l’uomo si sarebbe introdotto senza autorizzazione nell’abitazione dei denuncianti, aggredendoli con un bastone e danneggiando arredi e l’autovettura della donna.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Matera, che ha coordinato le indagini, l’arrestato è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha successivamente convalidato l’arresto e, condividendo l’impianto accusatorio, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nel corso del processo, nel pieno contraddittorio con la difesa.