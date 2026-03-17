Uto Ughi incanta Ferrara: musica e famiglie protagoniste al Teatro Comunale

La stagione di Ferrara Musica prosegue il 15 marzo al Teatro Comunale Claudio Abbado con il primo dei tre “Family Concert”, un appuntamento speciale che vedrà protagonista Uto Ughi, autentica leggenda del violinismo internazionale, accompagnato dall’orchestra de I Virtuosi Italiani.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico più giovane alla grande musica classica, abbattendo le barriere tra tradizione colta e nuove generazioni. Un’esperienza pensata per essere condivisa in famiglia, in un’atmosfera conviviale e accessibile, capace di trasformare il concerto in un momento di scoperta e partecipazione.

In un’epoca dominata dal digitale, il “Family Concert” rappresenta un invito a riscoprire il valore del concerto dal vivo: il silenzio dell’ascolto, la potenza del suono acustico e l’emozione collettiva diventano così elementi centrali di un ricordo da condividere tra genitori, nonni e figli.

Per incentivare la partecipazione, Ferrara Musica ha previsto una tariffa speciale: biglietto a 8 euro per gli adulti accompagnatori e ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino ai 18 anni.

Protagonista della serata, Uto Ughi si conferma come il più popolare violinista italiano contemporaneo, apprezzato non solo per il suo straordinario talento, ma anche per la capacità di comunicare direttamente con il pubblico, creando ogni volta un legame autentico con gli ascoltatori.

Il programma si apre con la Sinfonia in re maggiore n. 1 di Luigi Boccherini, esempio luminoso dell’eleganza settecentesca italiana. Seguirà la celebre Ciaccona in sol minore di Tommaso Vitali, pagina di grande intensità che metterà in risalto il virtuosismo e l’espressività di Ughi.

La seconda parte sarà dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart, con la Sinfonia in re maggiore K 81, testimonianza della sua genialità precoce, e il celebre Concerto per violino e orchestra n. 5 in la maggiore K. 219, detto “Turkish”, che chiuderà la serata con energia e brillantezza.

Un appuntamento che unisce qualità artistica e vocazione divulgativa, confermando Ferrara come uno dei centri più vivaci della scena musicale italiana.