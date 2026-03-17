Tentato femminicidio a Genzano di Lucania: spara all’ex compagna e fugge, arrestato dai Carabinieri

Paura a Genzano di Lucania, dove nella serata di ieri si è consumato un grave episodio di violenza: un uomo di 46 anni ha sparato contro la sua ex compagna, ferendola, per poi darsi alla fuga.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo avrebbe attirato la donna sotto casa con un pretesto, chiedendole di scendere in strada. Una volta raggiunto il portone dell’abitazione, avrebbe aperto il fuoco, colpendola alla spalla.

La vittima è stata soccorsa tempestivamente e trasportata all’Ospedale San Carlo, dove è attualmente ricoverata. Le sue condizioni non destano preoccupazione: la donna è ferita, ma non è in pericolo di vita.

Dopo l’aggressione, l’uomo si è dato alla fuga, facendo scattare immediatamente le ricerche da parte delle forze dell’ordine. I Carabinieri della compagnia di Venosa sono riusciti a rintracciarlo in breve tempo e a trarlo in arresto.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema della violenza di genere, una piaga sociale che continua a colpire anche i centri più piccoli. Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali precedenti o segnali di allarme che possano aver preceduto l’aggressione.