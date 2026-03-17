Maxi tamponamento nella galleria Villafranca sull’A20: coinvolti circa 80 mezzi, traffico in tilt

Un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 mezzi, tra autovetture, furgoni e mezzi pesanti, si è verificato nella galleria Villafranca sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nella corsia in direzione del capoluogo regionale siciliano. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra Milazzo e Rometta, nel Messinese.

A rendere nota la gravità della situazione sono stati i vigili del fuoco della Città dello Stretto, intervenuti tempestivamente sul posto con diverse squadre operative. La circolazione autostradale risulta completamente bloccata per consentire la gestione dell’emergenza e le operazioni di evacuazione delle persone rimaste coinvolte all’interno della galleria.

I soccorritori sono impegnati in un intervento particolarmente complesso: oltre a districare i numerosi veicoli coinvolti, stanno prestando assistenza agli occupanti e lavorando per mettere in sicurezza i serbatoi, al fine di prevenire ulteriori rischi.

Sul luogo dell’incidente è presente anche la polizia, impegnata nella gestione della viabilità e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, mentre il personale del 118 sta fornendo assistenza sanitaria ai feriti e alle persone coinvolte.

La situazione resta critica, con lunghe code e disagi per gli automobilisti, mentre proseguono senza sosta le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.