“Il dentista nelle scuole”: prevenzione per i più piccoli

L’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Il dentista nelle scuole”, iniziativa promossa da Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) Basilicata in collaborazione con la Regione Basilicata e con le Commissioni Albo Odontoiatri degli Ordini di Potenza e Matera.

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e rappresenta un’importante azione di prevenzione e promozione della salute orale fin dall’età scolare. Ad oggi l’iniziativa ha già coinvolto 62 Comuni, 70 scuole e oltre 1.500 bambini, grazie all’impegno di circa 80 odontoiatri volontari.

Gli interventi nelle scuole prevedono attività educative, dimostrazioni pratiche di igiene orale e momenti di confronto con studenti e insegnanti, con l’obiettivo di diffondere comportamenti corretti e una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione. A ciascun bambino viene inoltre consegnato un kit con spazzolino e dentifricio, insieme a un attestato di partecipazione.

«Questo progetto – ha dichiarato l’assessore Latronico – rappresenta un esempio concreto di sanità di prossimità e di prevenzione efficace. Portare il dentista nelle scuole significa intercettare precocemente i bisogni di salute e, soprattutto, educare le nuove generazioni a prendersi cura di sé.

La prevenzione è il primo e più importante investimento che possiamo fare per il futuro del nostro sistema sanitario. L’iniziativa – ha aggiunto – valorizza il ruolo degli odontoiatri come veri e propri presìdi territoriali, capaci di affiancare le istituzioni e le famiglie nella costruzione di una cultura della salute. È attraverso sinergie come questa che rafforziamo la rete della prevenzione e promuoviamo stili di vita corretti sin dall’infanzia».

Il progetto “Il dentista nelle scuole” si configura così come un modello innovativo di collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e comunità educante, con l’obiettivo di consolidare una cultura condivisa della prevenzione e della salute orale in tutto il territorio lucano.