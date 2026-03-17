Giornata dell’Unità Nazionale, il Comune di Senise richiama ai valori della Costituzione

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Senise desiderano rivolgere un pensiero sentito e partecipe a tutta la comunità.

Il 17 marzo non è soltanto una ricorrenza della nostra storia: è un richiamo profondo ai valori che tengono unita l’Italia e che danno senso al nostro essere cittadini. È il giorno in cui ricordiamo le radici della nostra Nazione, il sacrificio di chi ha contribuito a costruirla, la forza dei principi costituzionali che ne custodiscono l’anima democratica e il valore dei simboli che la rappresentano.

La Bandiera italiana non è un semplice emblema: è memoria, identità, appartenenza.

L’Inno di Mameli non è solo una melodia: è voce collettiva, orgoglio, partecipazione.

La Costituzione non è soltanto un testo: è la casa comune dei diritti, dei doveri, della libertà e della dignità di ogni persona.

In un tempo in cui troppo spesso si rischia di dare per scontati i valori della convivenza civile, questa giornata ci invita a riscoprire il senso autentico dell’essere comunità: riconoscersi parte di una storia più grande, custodire le istituzioni democratiche, trasmettere ai più giovani il rispetto per i simboli della Repubblica e per i principi su cui essa si fonda.

Anche da Senise, con il suo forte senso di identità, con la sua storia e con il suo legame profondo alla terra e alla comunità, vogliamo rendere omaggio all’Italia non con parole di circostanza, ma con un sentimento vero: quello di chi sa che l’Unità Nazionale vive ogni giorno nei gesti concreti di responsabilità, solidarietà, partecipazione e servizio al bene comune.

Essere uniti non significa essere uguali. Significa sentirsi parte dello stesso destino, rispettare le differenze, camminare sotto la stessa Bandiera con il medesimo amore per la Repubblica e con la stessa fiducia nei valori costituzionali.

In questa giornata, rinnoviamo dunque il nostro impegno, come Amministrazione e come cittadini, a vivere con serietà e passione il significato più alto delle istituzioni, dell’identità nazionale e della democrazia.

Il Sindaco Eleonora Castronuovo e l’Amministrazione Comunale