“Fuori dalla propaganda: il referendum è una scelta sulle regole, non sul governo”

Nel dibattito pubblico italiano accade sempre più spesso che questioni complesse vengano ridotte a una semplificazione estrema, trasformate in uno scontro tra tifoserie.

Anche la campagna referendaria sulla giustizia che accompagnerà il voto di marzo rischia di seguire questa strada: invece di discutere il contenuto dei quesiti, si tenta di trasformare il referendum in un giudizio politico sul governo o, più semplicemente, in un “Meloni sì” o “Meloni no”.

Ad affermarlo è Marco Fucci, Membro del Coordinamento Provinciale di Potenza di Fratelli d’Italia.

“È una deriva pericolosa e profondamente sbagliata.

Un referendum, per sua natura, non è un sondaggio sul gradimento dell’esecutivo né un’occasione per alimentare contrapposizioni ideologiche.

È uno strumento di democrazia diretta attraverso il quale i cittadini sono chiamati a esprimersi su norme precise e su cambiamenti concreti dell’ordinamento. Ridurre tutto a una battaglia di slogan significa svuotare di senso lo stesso istituto referendario.

In queste settimane appare sempre più evidente il tentativo della sinistra di spostare il baricentro del confronto proprio su questo terreno: trasformare il referendum in un voto politico contro il governo e contro il Presidente del Consiglio.

Ma questa impostazione rischia di distorcere completamente il senso della consultazione popolare, che dovrebbe invece riguardare esclusivamente il merito delle questioni poste.

La giustizia è uno dei pilastri fondamentali di uno Stato democratico. Parliamo di tempi dei processi, di garanzie per i cittadini, di equilibrio tra poteri dello Stato, di diritti delle persone.

Temi delicati che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle comunità locali. Proprio per questo meritano un confronto serio, informato e rispettoso dell’intelligenza degli elettori.

La campagna referendaria dovrebbe essere un momento di approfondimento: spiegare con chiarezza cosa prevedono i quesiti, quali sarebbero le conseguenze di una vittoria del “sì” o del “no”, quali problemi del sistema giudiziario si intendono affrontare e con quali strumenti.

Il voto deve essere consapevole e libero da semplificazioni ideologiche. Il referendum sulla giustizia non è un test politico sul governo di turno, ma una scelta concreta sulle regole che riguardano uno dei pilastri della nostra democrazia.

Ed è proprio nel rispetto dei cittadini che il confronto dovrebbe tornare lì dove deve stare: sui contenuti. Non sugli slogan.

Personalmente ritengo che queste riforme vadano nella direzione di rendere il sistema giudiziario più equilibrato ed efficiente. Per questo invito i cittadini ad informarsi nel merito e, con convinzione, a votare sì al referendum.

SI per dire basta a un sistema giudiziario lento, opaco e spesso percepito come distante dalle esigenze reali della società.

Come membro del coordinamento provinciale di Potenza di Fratelli d’Italia, partito che da sempre si batte per una giustizia giusta e efficiente, invito tutti i Senisesi ed i lucani a votare Sì.

Il referendum, promosso per abrogare norme obsolete e introdurre meccanismi di trasparenza, affronta nodi cruciali che da decenni affliggono il nostro ordinamento giudiziario.

Innanzitutto, il Sì permetterà di rafforzare la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, evitando che lo stesso magistrato possa passare da un ruolo all’altro senza garanzie di imparzialità.

Oggi, questa promiscuità genera conflitti di interesse e mina la fiducia dei cittadini nel sistema: votare Sì significa garantire che chi accusa non sia lo stesso che giudica, ripristinando l’equilibrio essenziale per una democrazia matura.

Inoltre, il referendum mira a introdurre valutazioni periodiche e meritocratiche per i magistrati, basate su criteri oggettivi come l’efficienza e l’imparzialità, anziché su logiche corporative.

In Basilicata, come nel resto d’Italia, assistiamo a processi che durano anni, con arretrati che paralizzano l’economia e la vita quotidiana delle famiglie.

Pensiamo alle imprese potentine che attendono sentenze per anni, o alle vittime di reati che vedono svanire la giustizia nel tempo.

Il Sì introdurrà meccanismi per premiare i magistrati meritevoli e responsabilizzare quelli inefficienti, accelerando i tempi dei procedimenti e riducendo i costi per lo Stato e per i contribuenti.

Non dimentichiamo l’aspetto della responsabilità civile dei magistrati: oggi, errori gravi possono passare impuniti, lasciando i cittadini soli di fronte a ingiustizie.

Votare Sì significa estendere questa responsabilità, non per punire ma per prevenire abusi e garantire che la toga sia al servizio del popolo, non al di sopra di esso.

Fratelli d’Italia, sotto la guida di Giorgia Meloni, ha sempre sostenuto queste riforme perché crediamo in una giustizia che protegga i deboli e punisca i colpevoli senza favoritismi.

Critici del referendum sostengono che si tratti di un attacco all’indipendenza della magistratura, ma è esattamente il contrario: il Sì rafforza l’autonomia eliminando le distorsioni che la minano dall’interno.

In un’epoca di sfiducia nelle istituzioni, questo voto è un atto di responsabilità civile.

Invito quindi tutti i cittadini a informarsi sui quesiti e a recarsi alle urne a marzo per votare Sì.

Solo così potremo costruire una giustizia più veloce, equa e vicina alle persone. Fratelli d’Italia è in prima linea in questa battaglia: uniti, possiamo cambiare l’Italia in meglio.”