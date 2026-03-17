Archeologia, cantiere italo-tedesco a Policoro

Nuova campagna di scavo presso il Santuario di Demetra e la collina del Parco Archeologico di Policoro. Ha preso ufficialmente il via un progetto di ricerca di respiro internazionale che vede la Basilicata protagonista nel dialogo accademico europeo, unendo le eccellenze italiane e tedesche nel segno della Magna Grecia.

Il progetto nasce da una solida collaborazione scientifica tra la Humboldt-Universität zu Berlin, coordinata dalla Dott.ssa Annarita Doronzio, la Direzione Regionale Musei della Basilicata guidata da Filippo Demma e la direzione del Parco affidata al Dott. Carmelo Colelli.

Il cantiere si configura non solo come luogo di ricerca, ma anche come un vero hub formativo: numerosi studenti provenienti dalla Germania sono già impegnati in un’esperienza sul campo che integra didattica universitaria e attività scientifica. «Siamo orgogliosi di questo scavo che unisce i nostri Paesi attraverso la ricerca», ha dichiarato la Dott.ssa Doronzio, sottolineando come l’edizione di quest’anno prometta novità e possibili scoperte di grande rilievo.

Si tratta di un progetto che, scavando nelle radici del passato, costruisce ponti verso il futuro, rappresentando un’occasione preziosa non solo per la ricerca storica e archeologica, ma anche per rafforzare legami internazionali capaci di trasformare la cultura in un motore autentico di sviluppo turistico per il territorio.

Il progetto è finanziato dai fondi del Ministero della Cultura (MiC), della Direzione Regionale Musei Basilicata (DRM Basilicata),Humboldt-Universität-Gesellschaft e dell’International Office della Humboldt-Universität zu Berlin.