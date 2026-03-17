Aor San Carlo, convegno nazionale sull’endometriosi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, una patologia cronica invalidante che colpisce circa tre milioni di donne in Italia, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo partecipa al convegno nazionale con interventi di specialisti, rappresentanti delle associazioni e testimonianze di pazienti che hanno scelto di condividere la propria esperienza, in programma sabato 21 marzo 2026, nella sala A della palazzina degli uffici dell’ospedale San Carlo di Potenza.

L’iniziativa di sensibilizzazione si propone di accendere i riflettori su una patologia ancora troppo spesso invisibile e che, per l’impatto sulla qualità della vita delle donne, può assumere anche una rilevanza sociale, contribuendo a riconoscerle la necessaria dignità clinica e una più ampia attenzione da parte della comunità. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sull’endometriosi e informare sull’importanza di una diagnosi precoce per migliorare la qualità della vita delle pazienti.

“Il convegno rappresenta un’occasione fondamentale per rafforzare il dialogo tra il mondo scientifico e le istituzioni sanitarie su una patologia che ha un impatto rilevante sulla vita di molte donne”, dichiara il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera, aggiungendo che “la nostra Azienda è sempre impegnata a promuovere percorsi di cura più efficaci e integrati, ma anche iniziative di sensibilizzazione che possano aiutare a superare ritardi diagnostici e a diffondere maggiore consapevolezza nella popolazione”.

“L’endometriosi – spiega il dottor Sergio Schettini, direttore del Dipartimento della Donna e del bambino dell’Aor San Carlo – è una patologia complessa che richiede un approccio clinico multidisciplinare e una grande attenzione alla dimensione umana e psicologica della malattia. Troppo spesso il ritardo diagnostico pregiudica la vita delle pazienti. Il confronto tra specialisti e la condivisione delle esperienze rappresentano strumenti essenziali per migliorare la qualità dell’assistenza e garantire alle pazienti diagnosi più tempestive e trattamenti sempre più mirati”.

Per dare continuità all’azione di sensibilizzazione, venerdì 27 marzo 2026, è in programma un evento musicale, il concerto “Immensamente Dalla”, organizzato dall’Accademia Musicale Lucana, nel Centro per la Creatività Cecilia di Tito. Il ricavato sarà devoluto all’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Carlo per le attività di ricerca e cura dell’endometriosi.

Protagonista dell’evento è Alice Muro, in arte Alis Wall, che ha scelto di sostenere l’iniziativa nella duplice veste di artista e paziente affetta da endometriosi per contribuire a una maggiore informazione sulla patologia e trasmettere un messaggio di vicinanza e consapevolezza a tutte le donne che ne sono colpite.