2026 “Libertango”: a Matera la magia del tango di Piazzolla tra musica e danza

Un viaggio tra musica, danza ed emozione nel segno di Astor Piazzolla, dove il ritmo travolgente del tango incontra la raffinatezza della musica da concerto.

Venerdì 20 marzo, alle ore 21.00, l’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà “Libertango”, spettacolo che rientra nella Stagione Eventi Musicali 2025/2026, promossa dall’Associazione Musicale Luis Bacalov in collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia.

Reduce dall’esibizione alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, protagonista della serata sarà la pianista veneziana Gloria Campaner, affiancata dal bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi.

Con loro sul palco Alessandro Carbonare al clarinetto e i ballerini Andrea Vighi e Chiara Benati. Il programma propone alcuni dei più celebri capolavori di Piazzolla, dalle “Quattro Stagioni” a “Oblivion” fino a “Le Grand Tango”, in un percorso musicale che intreccia virtuosismo e passione.

In circa trent’anni di carriera Gloria Campaner ha sviluppato un’intensa attività concertistica nei principali festival e stagioni musicali di tutti i continenti.

L’artista è considerata una delle interpreti più versatili e trasversali della sua generazione, capace di sperimentare nuovi linguaggi e creare dialoghi tra la musica classica e altre forme artistiche. Ha inciso per importanti etichette discografiche, conquistando pubblico e critica.

Direttrice artistica del MAP Festival di Taranto, dell’Associazione Bellini di Messina e del festival friulano “Nei Suoni dei Luoghi”, recentemente Campaner ha ideato “Seven Springs – Il suono della Holden”, la prima avventura musicale della Scuola Holden di Torino, e il progetto “La palestra delle emozioni”, realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica Vecchi Tonelli di Modena.

“Libertango” nasce come un incontro artistico travolgente tra il suo pianoforte raffinato e il bandoneón di Mario Stefano Pietrodarchi, protagonisti di un dialogo musicale che attraversa le atmosfere profonde del tango nuevo di Piazzolla.

Un percorso sonoro capace di avvolgere il pubblico in un intreccio di ritmo, malinconia e pura energia, dove la musica diventa racconto ed emozione.

A rendere ancora più ricco lo spettacolo è la presenza del clarinetto di Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2003 e tra i più autorevoli interpreti del suo strumento a livello internazionale.

Ha collaborato con alcune delle più importanti orchestre del mondo – dalla Filarmonica di Berlino alla Chicago Symphony fino alla Filarmonica di New York – ed è stato premiato con numerosi riconoscimenti discografici, tra cui un Grammy Award nel 2013.

Completano il quadro scenico i ballerini Andrea Vighi e Chiara Benati, coppia artistica dal 2011 e tra i più affermati interpreti del tango argentino a livello internazionale.

Campioni del Mondo IDO e vincitori di numerosi titoli e competizioni, hanno calcato i palcoscenici di prestigiosi festival e teatri internazionali distinguendosi per una straordinaria versatilità che unisce la tradizione del tango de pista all’intensità teatrale del tango escenario.

La serata promette così un’esperienza artistica coinvolgente, in cui musica e danza si fondono in un racconto scenico di forte impatto emotivo, rendendo omaggio alla genialità di Piazzolla e alla forza universale del tango.

Il concerto si terrà nella stessa giornata della cerimonia di apertura di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, contribuendo ad arricchire il clima di festa e di partecipazione che accompagnerà la città

Lo spettacolo “Libertango” è sostenuto dalla Fondazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata ETS. La Stagione Concertistica 2025–2026 è realizzata dall’Associazione Musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata. Fondamentale anche il contributo delle attività economiche e commerciali del territorio: De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.