Streaming in Italia: vetta stabile per “I Peccatori”, nuova n°1 per “Scarpetta” – Classifica JustWatch

Nel panorama dello streaming globale, trovare i migliori contenuti non è mai stato così facile.

La più grande guida al mondo di contenuti in streaming aggrega in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi provenienti da centinaia di piattaforme internazionali, permettendo agli utenti di scoprire rapidamente cosa guardare senza perdere tempo tra mille app diverse.

Grazie a questa piattaforma, è possibile rimanere aggiornati sulle novità più popolari, le tendenze della settimana e i titoli più acclamati dalla critica, tutto in modo semplice e immediato.

Top Film della Settimana in Italia

Secondo la classifica settimanale di JustWatch Italia, i film più popolari della settimana raccontano storie intense, thriller mozzafiato e avventure fantascientifiche:

I peccatori – In vetta alla classifica troviamo ancora questa settimana I peccatori. Il film segue Elijah ed Elias, due gemelli tormentati, che tornano nella loro città natale con l’intento di lasciarsi il passato alle spalle. Tuttavia, il ritorno a casa si trasforma in un’esperienza inquietante: un male oscuro li attende, intrecciando trauma, memoria e oscurità in un racconto carico di tensione e mistero. Una battaglia dopo l’altra – Sale di una posizione e si piazza al secondo posto. Il film segue i French 75, un gruppo rivoluzionario che anni dopo deve affrontare un nemico del passato. Thriller teso e crepuscolare, con un cast stellare composto da Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro, racconta come ideologia e sopravvivenza possano intrecciarsi in modo drammatico. War Machine – Al terzo posto, War Machine racconta le fasi finali del programma per diventare Ranger dell’esercito, trasformando l’addestramento militare in una lotta contro un nemico sconosciuto proveniente da un altro pianeta. Azione e fantascienza si fondono in un racconto ad alta tensione e adrenalina.

Questa settimana JustWatch mette anche in evidenza una guida speciale dedicata ai film candidati agli Oscar 2026, molti dei quali dominano la Streaming Chart italiana. Tra questi, Una battaglia dopo l’altra ha ottenuto il premio come miglior film, superando I peccatori, attualmente al primo posto in classifica.

Serie TV più gettonate in Italia

Il mondo delle serie TV continua a stupire con debutti e conferme di grande successo:

Scarpetta – Al primo posto debutta Scarpetta, crime drama che segue la brillante patologa forense Kay Scarpetta, tra intuizioni scientifiche e casi impossibili da risolvere. Una serie che unisce tensione investigativa e sfide personali della protagonista. One Piece (live-action) – Il celebre manga arriva sullo schermo con l’adattamento live-action, seguendo il pirata Monkey D. Luffy nel suo viaggio epico alla ricerca del tesoro leggendario One Piece. Avventura, azione e spirito di squadra caratterizzano questa produzione amatissima dai fan. Young Sherlock – Scende al terzo posto Young Sherlock, ambientata nel XIX secolo, racconta il primo caso investigativo del giovane Sherlock Holmes durante gli anni a Oxford. Mistero e formazione si intrecciano nel racconto delle origini del più celebre detective della letteratura.

Top film e serie TV più gettonate in Italia nell’ultima settimana: https://www.justwatch.com/it/streaming-charts

Guida Oscar 2026 : https://guides.justwatch.com/it/oscar-2026-film-di-cui-nessuno-sta-parlando