Presidente La Russa riceverà i genitori della “famiglia del bosco” al Senato

Mercoledì il presidente del Senato, Ignazio La Russa, riceverà i genitori della cosiddetta “famiglia del bosco”, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

A confermare l’incontro, anticipato dal quotidiano Il Centro, sono fonti vicine alla famiglia. Secondo quanto riportato, la coppia sarebbe stata invitata direttamente da La Russa, che dovrebbe accoglierli a Palazzo Madama.

Dal Senato non è arrivata alcuna conferma ufficiale, ma fonti vicine al presidente ricordano come già lo scorso dicembre La Russa avesse espresso solidarietà alla famiglia, auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale.

L’incontro di mercoledì sarà quindi un momento significativo di confronto istituzionale sulla vicenda, che ha suscitato forte attenzione mediatica e opinione pubblica in Italia.

ANSA