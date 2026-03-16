Clientelismo senza veli: il video del senatore Aldo Mattia accende il dibattito sul referendum

È diventato virale nel giro di poche ore il video che vede protagonista il senatore Aldo Mattia di Fratelli d’Italia. Nel filmato, diffuso rapidamente sui social e nelle chat politiche, il parlamentare spiega quali sarebbero – a suo dire – i metodi più efficaci per far vincere il “Sì” nel referendum sulla magistratura. Il passaggio che ha fatto esplodere la polemica è quello in cui Mattia invita esplicitamente a ricorrere al “solito sistema clientelare”: “ti ho fatto un favore…”, lasciando intendere un meccanismo di scambio tra voto e favori personali.

Parole che hanno immediatamente sollevato un’ondata di critiche e indignazione, alimentando il dibattito pubblico non solo sul merito del referendum, ma anche sulle modalità con cui, da sempre, si conducono molte campagne elettorali in Italia.

Il video, che alcuni osservatori definiscono già una delle “top ten” della campagna referendaria, ha il sapore di un vero e proprio coming out politico. Non un errore di comunicazione o una frase sfuggita, ma una descrizione esplicita di una pratica che molti denunciano da anni: il clientelismo come strumento di consenso.

Il messaggio che emerge è semplice e brutale: la meritocrazia resta spesso uno slogan, mentre nella realtà il meccanismo che continua a funzionare è quello dello scambio. Tu mi voti, e io poi ti ricambio con un favore. Oppure il contrario: ti ho aiutato, ora tocca a te restituire il favore alle urne.

Una logica che molti ritengono radicata in una parte della cultura politica italiana, soprattutto nei contesti locali dove il rapporto diretto tra elettore ed eletto diventa più stretto. Proprio per questo il video ha colpito così tanto: perché ha dato voce, senza filtri, a ciò che spesso viene solo sussurrato dietro le quinte della politica.

Resta ora da capire se la vicenda avrà conseguenze politiche per il senatore Mattia e quale impatto potrà avere sul clima della campagna referendaria. Di certo, il filmato ha riacceso una questione antica ma mai risolta: il confine tra consenso politico e sistema clientelare