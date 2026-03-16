A Rionero in Vulture tornano “Le vie della croce”: tre appuntamenti tra cultura e spiritualità

La tradizione, la fede e la memoria collettiva tornano a intrecciarsi a Rionero in Vulture con “Le vie della croce”, il percorso di appuntamenti dedicato ai riti della Settimana Santa promosso dalla Pro Loco Rionero in Vulture. Tre momenti accompagneranno cittadini e visitatori in un viaggio intenso tra storia, spiritualità e identità comunitaria, valorizzando uno dei patrimoni culturali più profondi del territorio.

Il primo appuntamento è in programma domenica 29 marzo alle ore 19.30 presso la Sala Mostre Nino Calice, con la presentazione del libro “Eredi del Sacro” di Cristian Strazza, un racconto che ripercorre la storia e il significato della secolare Via Crucis rionerese. Durante la serata sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica “Sebburche”, visitabile fino a sabato 4 aprile.

La settimana proseguirà mercoledì santo, 1° aprile, presso Fontana Grande, con “Un uomo”, la drammatizzazione della Passione di Cristo che, attraverso una rappresentazione intensa e suggestiva, rievoca uno dei momenti più profondi della tradizione locale.

Il momento culminante sarà sabato santo, 4 aprile, con la storica Via Crucis con personaggi viventi, che partirà alle ore 10.00 dal Centro Sociale e attraverserà le strade della città fino alla Crocifissione nel Giardino del Centro Sociale alle ore 13.00. Il rito, tra i più sentiti dalla comunità rionerese, è organizzato dalla Confraternita Maria SS. del Monte Carmelo, custode di una tradizione secolare profondamente radicata nella storia e nella devozione della città.

“Le vie della croce” rappresenta così un percorso condiviso che unisce cultura, spiritualità e partecipazione, offrendo l’occasione per riscoprire il valore dei riti della Settimana Santa e il loro significato per l’identità della città.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Rionero in Vulture con il patrocinio di Comune di Rionero in Vulture, Regione Basilicata, Apt Basilicata, Pro Loco Basilicata, Unpli Basilicata e con la collaborazione della Confraternita Maria SS. del Monte Carmelo.

A Rionero in Vulture la Settimana Santa diventa così un cammino collettivo tra storia, fede e tradizione.