Un uomo è morto dopo essere stato incornato da un toro nelle campagne di Crispiano, in provincia di Taranto

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSecondo una prima ricostruzione dei fatti, l\u2019uomo sarebbe stato soccorso dal personale del 118 e trasferito d\u2019urgenza al Presidio ospedaliero SS. Annunziata di Taranto in condizioni molto gravi. Nonostante gli sforzi dei medici, il paziente \u00e8 deceduto nel reparto di rianimazione a causa delle profonde ferite riportate nell\u2019incidente.\r\nSulla vicenda sono in corso gli accertamenti da parte delle autorit\u00e0 per ricostruire con precisione la dinamica dell\u2019accaduto. Il caso \u00e8 seguito dal pubblico ministero di turno, il dottor Colella, e dalla dottoressa Innamorato, medico legale in servizio presso la Struttura di Medicina Legale dell\u2019ospedale di Taranto.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n