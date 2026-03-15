CRONACA

Un uomo è morto dopo essere stato incornato da un toro nelle campagne di Crispiano, in provincia di Taranto

Foto di Redazione Redazione15/03/2026
luogo dove è avvenuto il grave episodio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe stato soccorso dal personale del 118 e trasferito d’urgenza al Presidio ospedaliero SS. Annunziata di Taranto in condizioni molto gravi. Nonostante gli sforzi dei medici, il paziente è deceduto nel reparto di rianimazione a causa delle profonde ferite riportate nell’incidente.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il caso è seguito dal pubblico ministero di turno, il dottor Colella, e dalla dottoressa Innamorato, medico legale in servizio presso la Struttura di Medicina Legale dell’ospedale di Taranto.

Foto di Redazione Redazione15/03/2026
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