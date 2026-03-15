È nata Transumanza Italia Aps, per valorizzare un patrimonio immenso facendo rete,
Con lo scopo di promuovere la cultura dell’antica pratica della transumanza, riconosciuta patrimonio culturale
immateriale UNESCO, salvaguardare il patrimonio biologico, antropologico, culturale e agroalimentare ad
essa legato e sostenerne gli attori protagonisti, i luoghi e le comunità attraversate dalle migrazioni stagionali,
è stata costituita a Venosa, in data 7 marzo 2026 l’Associazione Transumanza Italia Aps. “Una costituzione –
dichiara il neoeletto Presidente Paride Leone – che segna l’avvio di un progetto perseguito da tempo, quello di
coordinare tutto l’esistente che ruota intorno a quel patrimonio immenso che è la transumanza e che, a seguito
del riconoscimento Unesco, ha visto un’importante crescita di realtà associative capaci di generare una
molteplicità d’iniziative. Immaginando una valorizzazione del loro portato, e conseguentemente dell’oggetto
del loro interesse, in una prospettiva di rete, ci siamo posti l’obiettivo di creare una rete nazionale di
associazioni, articolate territorialmente, coordinate a livello regionale, facenti parte dell’Associazione
Nazionale Transumanza Italia Aps”. Un’associazione che già dalla costituzione vede una partecipazione
interregionale di soci fondatori e affida a Sergio Pelosi il ruolo di Vice Presidente, Segretaria e Tesoriera
Mariacristina Mona, consiglieri Gerardo Giuratrabocchetti, Michele Garaguso, Rocco Giorgio e Serenella
Gagliardi.
Un patrimonio bioculturale, quello della transumanza dalla grande valenza multi ed interdisciplinare, capace
di legare aspetti diversi in un’ottica di valorizzazione dei territori nel segno della sostenibilità ambientale, non
trascurando le positive ricadute economiche. Sarà seguendo questa direttrice che l’Associazione Transumanza
Italia Aps presenterà le sue iniziative nel più ampio coinvolgimento delle istituzioni e realtà locali.
Censimento dei tratturi d’Italia, ricognizione dei soggetti che praticano la transumanza e stati generali saranno
le prossime iniziative che riguarderanno gli interessi comuni del patrimonio UNESCO della Transumanza.